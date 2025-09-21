Affluence en baisse à Dar-es-Salam 1, mais le vote se poursuit

Au centre de vote de Dar-es-Salam 1, la matinée a été marquée par une forte affluence, mais aux environs de 15 heures, le calme a remplacé l’animation du début de journée. Selon un membre du bureau de vote, aucune file d’attente n’a été observée depuis 10 heures.

Sur les 466 électeurs attendus dans sa salle, plusieurs ne se sont pas encore présentés. Le flux des votants s’est nettement ralenti et seuls quelques électeurs continuent à se rendre aux urnes. Dans la cour, ce sont surtout les membres des bureaux de vote qui restent visibles, attendant patiemment la fin de la journée.

Selon un membre du bureau de vote, aucune file d’attente n’a été enregistrée depuis quelques heures. Sur les 466 électeurs inscrits pour voter dans cette salle, plusieurs ne se sont pas encore présentés. Le flux s’est considérablement ralenti, et seuls quelques votants continuent à se présenter sporadiquement pour déposer leur bulletin dans l’urne. Dans la cour du centre, l’ambiance est désormais marquée par la patience et l’attente des membres des bureaux de vote, qui veillent au bon déroulement du scrutin.

Un autre membre d’un des bureaux de vote relativise toutefois cette baisse de fréquentation. Selon lui, « dans l’ensemble, le vote se déroule bien », ajoutant que l’organisation reste stable et que les électeurs présents accomplissent sereinement leur devoir civique.

La situation à Dar-es-Salam 1 reflète un phénomène observé dans plusieurs centres de vote à Conakry et dans certaines villes de l’intérieur : un fort engouement en début de matinée suivi d’un ralentissement significatif dans l’après-midi.

Malgré cette baisse de la fréquentation, le personnel des bureaux de vote continue d’assurer la fluidité du processus et de guider les électeurs.

M’Mah Cissé