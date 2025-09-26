CDM-Chine face à la fronde de Baghanda Mosquée à Boké

ledjely
La ville de Boké a été secouée par un conflit opposant l’entreprise minière CDM-Chine à la communauté de Baghanda Mosquée, située dans le quartier Djoumaya. Ce jeudi 25 septembre 2025, un calme précaire est revenu après une séance de médiation, mais la situation demeure tendue et incertaine.

Aux premières heures de la journée, la route minière reliant Djoumaya aux autres zones de Boké a été barricadée par des jeunes de la communauté de Baghanda Mosquée. Leur action a paralysé la circulation des camions de CDM-Chine, l’une des entreprises minières les plus influentes de la région. Selon Oussou Camara, porte-parole de la communauté, cette protestation est la conséquence directe du non-respect des engagements pris par la société.

Les revendications des manifestants sont précises : le remplacement de deux travailleurs décédés en service, la construction d’infrastructures vitales comme un pont, ainsi que la mise en place d’un système d’adduction d’eau potable. Des demandes jugées légitimes par les habitants, mais qui restent pour l’instant sans réponse concrète de CDM-Chine.

Face à cette tension grandissante, la mairie de Boké a convoqué une médiation réunissant les représentants de la communauté, les sages locaux, les jeunes de Baghanda et les responsables de l’entreprise minière, sous l’égide des autorités communales.

Le Directeur Général de CDM, Yafa Sylla, a exprimé sa volonté de trouver une solution, tout en rappelant avoir « hérité de ce dossier complexe ». Il a assuré qu’un technicien avait déjà été dépêché pour examiner la pompe d’eau en panne, en vue d’une réparation rapide. Concernant le remplacement des travailleurs décédés, il a demandé de la patience, expliquant que de nouveaux recrutements seraient effectués selon les besoins de l’entreprise.

Pour sa part, Aboubacar N’Diaye, président de la délégation spéciale de Boké, a exhorté la communauté à privilégier le dialogue en cas de différend avec les sociétés minières. Il a insisté sur la nécessité de préserver la paix et une cohabitation harmonieuse avec les investisseurs, condition qu’il juge essentielle au développement de la ville.

« L’intérêt de la ville doit passer avant tout », a-t-il martelé, appelant à une gestion pacifique et responsable des relations entre populations et entreprises minières.

Mamadou Bah, depuis Boké

