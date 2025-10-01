L’an 67 : la Guinée célèbre la Journée du Secteur Privé

Dans le cadre de la semaine de l’indépendance de notre pays, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l’Industrie et des PME, a organisé ce mercredi 1er octobre la Journée du Secteur Privé, sous le thème : « S’inspirer du passé pour construire le futur ensemble : la souveraineté économique ».

La cérémonie, présidée par le ministre du Budget, a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des acteurs du secteur privé guinéen.

Cette journée, consacrée au dialogue entre l’État, les acteurs économiques et les partenaires au développement, sera marquée par l’organisation de panels, d’ateliers et d’échanges.

Dans son discours, la ministre de l’Industrie et des PME, Dre Diaka Sidibé, a rappelé que, l’Etat trace la voie et crée les conditions, mais c’est le secteur privé qui donne la vie à cette vision.

« Le message est clair. Ce sont les entreprises, les PME et les investisseurs qui portent les projets, innovent, créent des emplois et traduisent en actes concrets l’ambition nationale de développement et de prospérité partagée. C’est pourquoi la relation entre le secteur public et le secteur privé doit rester au cœur de notre action. Elle est également la clé pour transformer nos ressources en richesses durables, développer des chaînes de valeur locales et faire de l’investissement privé un moteur de croissance inclusive. Cette ambition est incarnée par le programme de développement socio-économique durable et responsable simandou 2040, qui constitue le schéma directeur du développement de notre pays », dit-il.

Dans son intervention au nom du secteur privé, Ansoumane Kaba, président du Patronat de Guinée, a mis l’accent non seulement sur le thème principal, mais aussi sur le sens profond de la souveraineté économique. Pour lui, la souveraineté économique doit être perçue comme le prolongement naturel de notre indépendance politique. Elle exige des actions concrètes et un partenariat solide entre l’État et le secteur privé.

« Cela suppose notamment l’application pleine et entière de la loi sur le contenu local, qui réserve d’ailleurs 40 % des investissements des projets publics-privés aux entreprises guinéennes, en termes de sous-traitance, de co-traitance, ainsi que pour la création d’emplois et le transfert de compétences.Il s’agit aussi de développer des champions locaux capables de devenir des leaders nationaux et régionaux », a-t-il expliqué avant d’ajouter : « La souveraineté économique n’est pas un slogan. C’est une ambition. Une ambition réalisable dans les 10 à 15 prochaines années. Si nous travaillons main dans la main, notre objectif commun sera une Guinée souveraine, prospère et inclusive pour les générations futures. La Confédération Générale des Entreprises de Guinée est pleinement déterminée à prendre sa place dans ce combat légitime ».

En procédant au lancement officiel des activités de cette journée, au nom du gouvernement, le ministre du Budget, Facinet Sylla, a souligné qu’on ne saurait parler de souveraineté et de performance économiques sans évoquer les leviers fondamentaux que sont les recettes fiscales, les dépenses et la fiscalité, qui concernent directement le secteur privé. « C’est à travers ces instruments que le ministère que j’ai l’honneur de diriger œuvre quotidiennement à la consolidation de notre souveraineté économique.Depuis l’arrivée au pouvoir du président Mamadi Doumbouya , les recettes fiscales ont bondi de 139 %, passant de 18 000 milliards de GNF à 49 000 milliards à la fin de cette année.Rien que pour l’année 2025, de janvier à août, les recettes fiscales totales (douanes et impôts) ont augmenté de près de 60 % par rapport à l’année précédente. Mais notre action ne s’arrête pas là », a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : « Pour bâtir une économie souveraine, il nous faut aussi un climat des affaires dynamique et compétitif, favorable au secteur privé. C’est dans cette optique que nous travaillons chaque jour à la création d’entreprises, à la réduction des lourdeurs administratives, à l’établissement d’un cadre de concertation permanent entre l’État et le secteur privé.Enfin, nous œuvrons constamment à adapter notre cadre fiscal dans une logique d’attractivité et de performance ».

Cette journée dédiée au secteur privé met en lumière son rôle essentiel en tant que moteur de croissance et véritable pont vers une prospérité durable pour la nation guinéenne.

Balla Yombouno