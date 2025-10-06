Rentrée des classes effective à l’école primaire de Dar-es-Salam

La rentrée des classes est effective dans plusieurs établissements scolaires de la capitale guinéenne. Ce lundi 6 octobre 2025, à l’école primaire de Dar-es-Salam, située dans la commune de Ratoma, l’ambiance de la reprise se faisait déjà sentir dès les premières heures de la matinée.

Sous un soleil éclatant, les rires et les cris d’élèves résonnaient dans la cour de l’école. Certains enfants, sac au dos, se dirigeaient vers leurs salles de classe, tandis que d’autres, accompagnés de leurs parents, patientaient pour les formalités d’inscription. Dans les classes, les bancs étaient presque tous occupés, les enseignants avaient déjà commencé les cours, et les élèves, concentrés, suivaient attentivement leurs premières leçons de l’année.

« La rentrée est bien effective, comme vous pouvez le constater. Les parents ne cessent d’affluer pour les inscriptions. Dans toutes les salles de classe, les cours ont déjà débuté. Aujourd’hui, nous recevons tellement de monde que nous avons même dû demander à certains parents de revenir à 14 heures », explique Mamady Cinq Kaba, directeur de l’école, satisfait du bon démarrage.

Même constat du côté du corps enseignant. Ibrahim Khalil Diallo, enseignant en 6ᵉ année, exprime sa fierté.

« C’est le premier jour et il y a un nombre considérable d’élèves. Regardez, tous ne sont pas encore venus, certes, mais j’ai 62 élèves inscrits et plus de 50 présents aujourd’hui. Le départ est très encourageant. Nous avons reçu les livres, cahiers, craies, règles, compas, cahiers de préparation et registres d’appel. Tout est prêt ici. L’ouverture n’a pas été médiocre, nous sommes fiers du début des cours », dit-il.

Optimiste pour la suite de l’année, il ajoute : « L’année passée, notre école a été parmi les meilleures de la commune. Cette année, nous ferons encore mieux, s’il plaît à Dieu ».

Le sourire de Fatoumata Binta Sow, élève en classe d’examen, traduit la joie de nombreux élèves heureux de reprendre le chemin de l’école.

« Je suis contente de retrouver mes amis. Je prépare l’examen et j’invite mes camarades à venir à l’école, parce que c’est maintenant qu’on commence à bien se préparer », indique-t-elle.

Enseignants et élèves semblent partager un même objectif : faire de cette nouvelle année scolaire une réussite totale. Les responsables de l’établissement, satisfaits de ce bon démarrage, appellent les parents à poursuivre les inscriptions afin que tous les enfants rejoignent les salles de classe dans les meilleurs délais.

M’Mah Cissé