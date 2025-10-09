Boké : Grève à The Mining House, sous-traitant de UMS

Sur le site minier de Kaboye, les activités sont totalement à l’arrêt ce jeudi. Des travailleurs de la société The Mining House, sous-traitante de UMS, ont entamé une grève illimitée pour dénoncer le non-respect de la convention collective des Mines et Carrières, un dossier hautement sensible dans le secteur minier guinéen.

La grogne est née après une annonce de la direction indiquant clairement que les employés de The Mining House ne seraient finalement pas concernés par les dispositions de cette convention, pourtant en vigueur dans tout le secteur. Une décision perçue comme une rupture des engagements précédemment pris par l’entreprise.

Un gréviste, qui a requis l’anonymat, témoigne : « En septembre, le responsable des ressources humaines nous avait demandé de patienter, en assurant que notre salaire serait revalorisé conformément à la nouvelle convention collective. Ce matin, nous avons appris que notre entreprise ne serait pas concernée. Nous ne pouvons l’accepter. Nous avons donc décidé d’arrêter le travail jusqu’à ce que nos revendications soient satisfaites ».

Cette contestation intervient dans un contexte social déjà tendu, marqué par de nombreuses revendications dans plusieurs sociétés minières du pays, où l’application effective des conventions collectives demeure un enjeu majeur dans les relations entre employeurs et salariés.

Des travailleurs de The Mining House pointent également un retard de paiement du salaire du mois de septembre, une situation particulièrement éprouvante en cette période de rentrée scolaire.

« Nous sommes le 9 octobre, et nous n’avons toujours pas été payés. Beaucoup d’entre nous ont des enfants à scolariser, cette situation est très difficile », déplore un autre gréviste.

Contacté par notre rédaction, le directeur des ressources humaines de The Mining House, Issiaga Sylla, a de son côté qualifié la grève d’illégale.

« Il n’y a aucune grève ici. Nous n’avons reçu aucune notification officielle ou déclaration préalable. Par conséquent, ce mouvement n’a aucune base légale », a-t-il déclaré d’un ton ferme.

Cette crise met en lumière la complexité des relations entre entreprises principales, sous-traitants et travailleurs dans le secteur minier guinéen. Présente depuis plus de dix ans comme prestataire de services pour UMS, The Mining House intervient dans plusieurs domaines essentiels : la pneumatique, la cantine, l’entretien et la maintenance des véhicules légers.

Elle est implantée sur plusieurs sites stratégiques, notamment Katougouma, Kaboye, Missira et Wedhou Bour.

Alors que la Guinée s’efforce de renforcer la protection sociale et les droits des travailleurs du secteur minier, ce mouvement social souligne les nombreux défis qui persistent dans la mise en œuvre des normes sociales et la régulation de la sous-traitance.

Mamadou BAH, depuis Boké