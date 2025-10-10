Désenclavement, emploi, infrastructures : le gouverneur de N’Zérékoré interpelle Bah Oury 

En tournée à l’intérieur du pays, le Premier ministre Bah Oury a rencontré, ce jeudi 9 octobre 2025, les populations de la région administrative de N’Zérékoré. Objectif : transmettre le message de gratitude du Président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya, à l’endroit des habitants de la Forêt. Une opportunité mise à profit par les autorités locales pour exposer les défis.

La cérémonie, tenue à la Maison des Jeunes de N’Zérékoré, a rassemblé préfets, sous-préfets, forces de défense et de sécurité, ainsi que de nombreux citoyens venus accueillir la délégation gouvernementale.

Prenant la parole, le gouverneur de la région, le colonel Aly Badara Camara, a exprimé sa « profonde joie » et son « immense honneur » de souhaiter la bienvenue au chef du gouvernement et à sa délégation.

« Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous souhaiter, ainsi qu’à votre importante délégation, la cordiale bienvenue en terre hospitalière de N’Zérékoré. Nous vous souhaitons un agréable séjour de travail », a-t-il déclaré.

Dans son allocution, le gouverneur a réaffirmé l’attachement de la région à la vision du Président de la République et au programme de développement national conduit par le gouvernement.

« Nous restons disponibles, mobilisés et engagés pour accompagner toutes les réformes et actions visant à consolider la paix et l’unité nationale », a-t-il souligné.

Le colonel Camara a également profité de l’occasion pour exposer les principales difficultés de la région forestière, malgré son potentiel humain, agricole, minier et culturel.

« Notre région a encore besoin d’un accompagnement soutenu du gouvernement pour relever les défis du désenclavement, de la formation et de l’emploi des jeunes, ainsi que du développement des infrastructures de base. Nous demeurons convaincus que, sous votre leadership éclairé, ces attentes légitimes trouveront des réponses concrètes », a-t-il plaidé.

Le rappel du désenclavement des zones de production par le gouverneur intervient dans un contexte où, malgré son poids électoral et ses nombreuses promesses reçues au fil des années, la région de N’Zérékoré continue de souffrir d’un sentiment de marginalisation.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré