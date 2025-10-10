Moussa Moïse Sylla : « La candidature du Général Doumbouya s’impose d’elle-même »

En marge du lancement officiel des activités de la Jeunesse présidentielle de Guinée (JPG), le ministre de la Culture et de l’Artisanat, Moussa Moïse Sylla, s’est prononcé sur la possible candidature du président Mamadi Doumbouya à la présidentielle du 28 décembre 2025.

Devant un auditoire conquis, le ministre n’a pas caché sa conviction profonde.

« Vous avez officiellement choisi d’accompagner le président de la République dans sa future candidature. Elle n’est pas encore déclarée, mais elle est exigée par une large frange de la population guinéenne, par le peuple de Guinée. C’est donc une candidature qui s’impose d’elle-même », a-t-il déclaré.

Poursuivant, Moussa Moïse Sylla a ajouté avec ferveur.

« J’ai l’intime conviction qu’elle sera annoncée, car si les femmes de Guinée se lèvent pour l’exiger, si la jeunesse l’exige, si les sages sont parmi nous, alors cela signifie que c’est une candidature que Dieu lui-même appelle de tous ses vœux », a-t-il déclaré.

Et de conclure : « Ce choix, vous ne l’avez pas fait à la légère. Il découle d’une analyse lucide, d’une confiance assumée et d’une vision claire de l’avenir de notre nation ».

Balla Yombouno