Sit-in des enseignants contractuels non retenus : Jean Paul Cédy prône le dialogue

Après plusieurs protestations à travers des sit-in organisés pour réclamer leur intégration à la fonction publique, le collectif des enseignants contractuels non retenus a été reçu ce lundi 13 octobre par le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Jean Paul Cédy qui prône le dialogue.

Mobilisés une nouvelle fois au siège de l’Institut national de recherche et d’action pédagogique (INRAP), ils ont remis au ministre un mémorandum contenant des recommandations relatives à leur engagement et ont insisté sur la reconnaissance de leur expérience.

Dans son intervention, le porte-parole du collectif, Moussa Diakité, a souligné l’engagement de ses collègues et les bonnes notes obtenues lors des évaluations.

« Nous demandons que ceux qui ont déjà servi soient pris en compte dans les prochains recrutements. Nous vous faisons confiance. Si vous pouviez encore fournir un effort pour redonner espoir aux contractuels restants, ce serait un grand soulagement. Nous ne demandons pas un privilège, mais une reconnaissance de notre engagement », a-t-il déclaré.

De son côté, le ministre Jean Paul Cédy a mis l’accent sur le dialogue plutôt que sur la confrontation.

« Nous devons chercher ensemble les solutions. Ce que je vous conseille, c’est de toujours privilégier la concertation. Nous avons toujours gardé la porte ouverte à vos représentants… Le cadre de concertation existe, vous pouvez vous y référer. Ce qui est sûr, c’est que nous sommes tous des enseignants. Il n’y a aucune raison d’exclure qui que ce soit. Chaque fois que l’État aura besoin d’enseignants, il recrutera parmi les jeunes qualifiés. Ceux qui ont déjà une expérience ont plus de chances d’être recrutés que ceux qui n’en ont pas », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le ministre a rappelé les efforts déjà fournis par l’État, notamment le recrutement de 10 000 enseignants.

« Je vous donne ces conseils en tant que frère et en tant que cadre. Il ne faut pas s’accrocher à une seule branche : il faut chercher des solutions ensemble. Je reste disponible pour vous écouter. J’ai reçu votre mémorandum… Nous continuons à chercher des solutions. Nous ne sommes pas en tort, nous n’avons exclu ni refusé personne. Chaque fois que les moyens le permettent, nous recrutons. C’est ainsi que fonctionne l’État. Je vous encourage à continuer dans la réflexion, le dialogue et la communication, plutôt que dans la confrontation », a conclu le ministre.

Aminata Camara