Kouriah : inauguration du 35ᵉ CAEF, un tremplin pour l’autonomisation des femmes et filles

Le ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables a inauguré ce mercredi 15 octobre 2025 le 35ᵉ Centre d’Autonomisation et d’Entrepreneuriat des Femmes et Filles (CAEF) à Kouriah, dans la préfecture de Coyah. Cet événement a réuni plusieurs autorités administratives et religieuses, ainsi qu’une participation massive de la population locale. Ce centre vise une population estimée à plus de 60 000 habitants, selon le président de la délégation spéciale de la commune rurale de Kouriah.

Le projet de construction du CAEF de Kouriah a été présenté comme le fruit d’un travail acharné et de plusieurs mois de collaboration. « Après des mois de travail acharné, nous voyons enfin se dresser, solide et accueillant, ce centre qui représente une vision partagée. Il donne aux jeunes filles et femmes les clés de leur propre développement », a indiqué Ibrahim Keïta, représentant de l’entreprise ayant réalisé le centre.

Ce centre moderne comprend plusieurs infrastructures : un bloc administratif, des salles de formation, des ateliers de saponification et de teinture, un réfectoire, un abri-groupe, ainsi qu’un château et un aménagement extérieur de la cour. Dans ces espaces, les jeunes filles et femmes se formeront à des métiers tels que la coiffure, la couture, la teinture, la saponification, et bien plus encore.

Hawa Kanny Camara, directrice générale des CAEF de Guinée, a souligné l’importance de cette initiative. « Ce 35ᵉ CAEF est le résultat d’un investissement total du budget de développement national, et il est l’un des plus beaux centres du pays, dédié à l’autonomisation et à l’orientation entrepreneuriale des femmes et des filles », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que le CAEF de Kouriah représente un symbole fort de la volonté du gouvernement guinéen d’offrir aux femmes et filles des opportunités concrètes de formation et d’insertion sur le marché de l’emploi. Le centre pourra accueillir 250 jeunes filles chaque année dans des domaines variés, comme la pâtisserie, l’agroalimentaire, la teinture, la décoration, la coiffure et la couture.

La ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, Charlotte Daffé, accompagnée de son homologue Aminata Kaba, ministre de la Formation professionnelle, a rappelé que l’inauguration de ce centre s’inscrit dans la dynamique du programme national Simandou 2040, un programme ambitieux visant à transformer la vie des femmes et de leurs familles en Guinée.

« L’autonomisation des femmes n’est pas une faveur, mais un droit. Ce centre est votre espace, votre temps et votre opportunité. Chaque formation que vous recevrez ici sera une contribution concrète au développement économique et social de notre pays », a affirmé Charlotte Daffé, soulignant l’importance de l’engagement interinstitutionnel pour soutenir l’entrepreneuriat féminin.

Les jeunes filles formées au CAEF de Kouriah auront ainsi l’opportunité de se lancer dans des carrières professionnelles ou d’ouvrir leur propre entreprise grâce aux compétences acquises.

Thierno Amadou Diallo