N’ZÉRÉKORÉ : des femmes offrent une enveloppe symbolique pour la candidature du général Doumbouya

À l’approche de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025 en Guinée, alors que le général Mamadi Doumbouya entretient toujours le flou autour de sa possible candidature, les soutiens se multiplient à l’intérieur du pays. À N’Zérékoré, ce mercredi 15 octobre 2025, lors d’une rencontre tenue à la Maison des jeunes, des femmes de la localité ont offert aux autorités locales une enveloppe symbolique pour solliciter la candidature du chef de la transition.

C’est la déléguée communale des femmes, Mariame Condé, qui a pris la parole au nom de ses consœurs.

« Nous sommes là ce matin pour dire aux autorités de N’Zérékoré que nous, femmes de cette ville, demandons la candidature de notre fils, de notre époux, de notre frère, de notre papa, le général Mamadi Doumbouya, aux élections présidentielles à venir. Pour vous montrer que les femmes sont engagées pour la cause du général Mamadi Doumbouya, nous donnons une enveloppe symbolique pour soutenir sa candidature », a déclaré Mariame Condé.

Dans le même esprit, les onze communautés vivant à N’Zérékoré, les jeunes, les transporteurs ainsi que les autorités communales ont, d’une même voix, exprimé leur souhait de voir le général Mamadi Doumbouya se présenter à l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano