Présidentielle : un journaliste exhorte le général Doumbouya à tenir sa promesse

Ce mercredi 15 octobre 2025, le journaliste et écrivain Moussa Gberédou Condé a animé une conférence de presse à Siguiri. Devant plusieurs hommes de médias locaux, il a lancé un appel solennel au général Mamadi Doumbouya, l’invitant à respecter l’engagement pris lors de la prise du pouvoir, le 5 septembre 2021.

Dans sa déclaration, Moussa Gberédou Condé a rappelé la promesse faite par le président de la transition au peuple de Guinée.

« J’appelle le général Mamadi Doumbouya à respecter l’engagement qu’il avait pris le 5 septembre 2021, et qu’il avait réaffirmé devant les journalistes de RFI et France 24. Il avait clairement dit que ni lui, ni aucun membre du CNRD, ni le gouvernement de la transition, ni les membres du CNT ne se présenteraient aux prochaines élections. Cet engagement avait suscité un immense espoir chez le peuple de Guinée, désireux d’une transition exemplaire et d’un retour à l’ordre constitutionnel », a-t-il soutenu.

Poursuivant, il a mis en garde contre ceux qui encouragent le président de la transition à briguer le pouvoir.

« Ceux qui vous appellent à vous présenter ne vous aiment pas et n’aiment pas ce pays. Ils défendent leurs intérêts personnels au détriment de l’intérêt national. Le militaire, c’est son serment. Il doit toujours agir dans le respect de la parole donnée », a-t-il poursuit.

Moussa Gberédou Condé a invité le général Doumbouya à choisir la voie de l’honneur, en respectant sa parole et en tirant les leçons du passé.

« Nous sollicitons le respect de votre engagement pour que vous sortiez par la grande porte », a-t-il conclu.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri