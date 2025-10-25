Bloc Libéral : Dr Faya Millimouno refuse un troisième mandat

L’information est désormais officielle : Dr Faya Millimouno ne sollicitera pas un troisième mandat à la présidence du Bloc Libéral (BL). Le leader sortant l’a confirmé ce samedi 25 octobre 2025, à l’ouverture du congrès électif du parti, tenu à son siège de Lambanyi, à Conakry.

« Ce n’est pas une démission, c’est ce que disent les principes du BL », a précisé Dr Millimouno devant les militants, rappelant son attachement aux valeurs démocratiques du parti.

Très critique envers la tendance de certains responsables politiques à s’accrocher au pouvoir, le président sortant a lancé un message fort.

« Quand on entend “laissons-le terminer ce qu’il a commencé”, c’est que ce responsable a complètement échoué dans sa mission. Nous ne devons pas continuer à tripoter la démocratie ; il faut qu’on accepte de quitter le pouvoir dans le délai prescrit par la loi », a-t-il déclaré.

« Le Bloc libéral m’a fait l’honneur en me donnant la chance de le diriger pendant 12 ans. C’est beaucoup. Il n’y a pas que moi au BL, le leader, sa réussite, c’est aussi sa capacité de se faire succéder. Lorsque vous n’êtes pas capable de préparer ceux qui peuvent prendre la relève, c’est que vous n’avez pas réussi. Au Bloc Libéral, c’est ce que nous voulons commencer. Je mets donc la barre très haute, quiconque viendra, même 200 ans après, trouvera dans les annales de l’histoire qu’au BL, c’est deux mandats», a-t-il affirmé.

Le congrès, qui réunit les délégués venus de l’intérieur du pays et de Conakry, s’est poursuivi ce samedi après-midi avec le renouvellement du Bureau politique national (BPN).

La rencontre se clôturera demain, dimanche 26 septembre, par la convention nationale, au cours de laquelle les militants désigneront le candidat du Bloc Libéral à la prochaine élection présidentielle

Siby