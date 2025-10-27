Décès d’Elhadj Mamoudou Camara : La Basse Guinée perd son Kountigui

La Basse Guinée est une fois de plus en deuil. Elhadj Mamoudou Camara, Kountigui de la Basse Guinée, s’est éteint ce lundi 27 octobre 2025 à Conakry, à l’hôpital de l’Amitié Sino-guinéenne, des suites de maladie.

Successeur d’Elhadj Sekouna Soumah, décédé le 31 octobre 2024, Elhadj Mamoudou Camara avait été choisi pour porter la voix et la sagesse de la région. Son intronisation en tant que Kountigui a eu lieu le 23 février 2025 dernier à Kindia. Son départ, à moins d’un an seulement après sa désignation, bouleverse profondément l’ensemble du pays.

Selon des sources proches de sa famille, le défunt avait été évacué en Tunisie ces derniers mois pour y suivre un traitement médical. De retour à Conakry, son état de santé s’est dégradé, malgré les efforts déployés par les médecins.

Thierno Amadou Diallo