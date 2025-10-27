ledjely
Accueil » Décès d’Elhadj Mamoudou Camara : La Basse Guinée perd son Kountigui
ActualitésBasse-GuinéeFaits-diversSociété

Décès d’Elhadj Mamoudou Camara : La Basse Guinée perd son Kountigui

Par LEDJELY.COM

La Basse Guinée est une fois de plus en deuil. Elhadj Mamoudou Camara, Kountigui de la Basse Guinée, s’est éteint ce lundi 27 octobre 2025 à Conakry, à l’hôpital de l’Amitié Sino-guinéenne, des suites de maladie.

Successeur d’Elhadj Sekouna Soumah, décédé le 31 octobre 2024, Elhadj Mamoudou Camara avait été choisi pour porter la voix et la sagesse de la région. Son intronisation en tant que Kountigui a eu lieu le 23 février 2025 dernier à Kindia. Son départ, à moins d’un an seulement après sa désignation, bouleverse profondément l’ensemble du pays.

Selon des sources proches de sa famille, le défunt avait été évacué en Tunisie ces derniers mois pour y suivre un traitement médical. De retour à Conakry, son état de santé s’est dégradé, malgré les efforts déployés par les médecins.

Thierno Amadou Diallo

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Cellou Dalein rend hommage à Elhadj Mamoudou Camara, Kountiguigbé de la Basse Côte

LEDJELY.COM

Décès d’Elhadj Mamoudou Camara : « Il militait pour la paix » (Gouverneur de Kindia)

LEDJELY.COM

AGL Guinée et la Fondation Sia Tolno unissent leurs forces contre le cancer du sein et du col de l’utérus

LEDJELY.COM

Paul Biya réélu pour un huitième mandat à 92 ans

LEDJELY.COM

Cameroun : Paul Biya, le mythe fissuré

LEDJELY.COM

FENAC 2025 : la préfecture de Koundara accueille la 20e édition

LEDJELY.COM
Chargement....