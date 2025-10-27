AGL Guinée et la Fondation Sia Tolno unissent leurs forces contre le cancer du sein et du col de l’utérus

Dans la continuité de son engagement en faveur de la responsabilité sociétale et du bien-être des communautés, AGL Guinée (Africa Global Logistics) a officialisé un partenariat avec la Fondation Sia Tolno le mercredi 15 octobre 2025 autour du projet Rose Espoir, une initiative dédiée à la prévention et à la lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus.

À travers ce partenariat, AGL Guinée réaffirme sa volonté de soutenir des causes à fort impact social, en plaçant la santé des femmes guinéennes au cœur de ses priorités.

Ce projet s’inscrit dans une démarche de transformation sociale et humaine, visant à renforcer la sensibilisation au dépistage précoce, offrir un accompagnement aux femmes affectées, et créer des espaces d’écoute et d’échange animés par des professionnels de santé.

« Ce partenariat incarne notre volonté d’agir concrètement pour la santé des femmes guinéennes. À travers Rose Espoir, nous souhaitons leur offrir non seulement un soutien médical, mais aussi une écoute, une présence et une lueur d’espoir », a déclaré M. Ibrahima Diallo, Directeur Général Pays d’AGL Guinée.

Dans le cadre du projet, des séances gratuites de dépistage seront organisées dans plusieurs localités, notamment Conakry, Kindia et Dubréka, afin de faciliter l’accès à la prévention pour toutes les femmes, sans distinction.

« Avec Rose Espoir, nous franchissons une étape importante dans notre combat pour la santé des femmes. Ce projet est né d’une volonté commune : redonner force, dignité et espoir à celles qui luttent contre le cancer du sein. En unissant nos efforts à ceux d’AGL Guinée, nous affirmons que la solidarité peut réellement changer des vies », a souligné Mme Sia Tolno, présidente de la Fondation Sia Tolno.

A propos d’AGL Guinée

AGL en Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques, de transport et de transit en Guinée avec 700 collaborateurs répartis entre ses entités Conakry Terminal et AGL Guinée. AGL en Guinée contribue au développement socioéconomique de la Guinée à travers ses activités, mais aussi via la formation de ses collaborateurs. L’entreprise mènent par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations qui se traduit chaque année par la réalisation de nombreuses actions solidaires.

www.aglgroup.com

Contacts presse :

Fode DIAOUNE, Responsable régional communication et RSE Guinée – Sierra leone – Liberia

fode.diaoune@aglgroup.com