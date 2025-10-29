Funérailles du Kountiguigbé de la Basse-Guinée : l’État mobilise plus de 200 millions GNF

Ce mercredi 29 octobre 2025, le gouvernement guinéen a rendu hommage à Elhadj Mamoudou Camara, Kountiguigbé de la Basse-Guinée, en annonçant un soutien financier exceptionnel pour ses funérailles. La cérémonie, qui s’est tenue au Palais du Peuple de Conakry, a été marquée par l’émotion et la dignité. Pour ces funérailles, l’Etat a mobilisé plus de 200 millions de francs guinéens.

Le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, Elhadj Karamo Diawara, a transmis, au nom du président de la République, les condoléances et la compassion du gouvernement à la communauté de Kindia et à l’ensemble des Guinéens.

« Le président de la République, à travers sa délégation conduite par le ministre secrétaire général de la Présidence, le Général Amara Camara, m’a chargé de transmettre sa haute compassion et ses condoléances à la communauté de Kindia et à toute la population guinéenne. Feu Elhadj Mamoudou Camara était un véritable père pour la nation. Conformément à nos coutumes et traditions, le président a offert la somme de 220 millions de francs guinéens pour les frais de son cercueil et pour honorer sa mémoire », a déclaré Elhadj Karamo Diawara.

L’héritage du Kountiguigbé restera gravé dans les mémoires, symbolisant le respect et l’unité au sein de la communauté guinéenne.

Balla Yombouno