Vol présumé de 15 000 dollars : le parquet se prononce sur le cas Telly Oury Diallo 

Le Parquet près le Tribunal de Première Instance de Dixinn a annoncé l’interpellation, dans un communiqué diffusé ce mercredi 29 octobre 2025, d’une jeune élève domiciliée, Telly Oury Diallo à Hamdallaye-Mosquée, suspectée d’avoir volé 15 000 dollars dans le véhicule d’un citoyen résidant à Cosa.

Selon le communiqué du Parquet, Monsieur Lamarana Diallo avait saisi, le samedi 25 octobre, l’Escadron de Gendarmerie Mobile N°18 de Cosa pour signaler le vol. Les premiers indices, notamment liés à l’exploitation du compte Orange Money de la suspecte (Telly Oury Diallo), ont conduit l’officier de police judiciaire à demander au Parquet une réquisition afin de procéder à une comparution forcée.

Sur la base de l’article 81 alinéa 3 du Code de procédure pénale qui dispose que : «II (L’OPJ) peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du Procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation », notre Parquet a délivré la réquisition sollicitée.

Aisni, poursuit le communiqué du Parquet « Au cours de la matinée du mardi 28 octobre 2025, la personne mise en cause a été interpellée au quartier Hamdallaye- Mosquée et conduite à l’unité de Gendarmerie pour enquêtes», peut-on lire dans le communiqué.

Le Parquet de Dixinn rappelle à la population « l’esprit de responsabilité et de maturité » et indique que la suite de la procédure fera l’objet d’une communication ultérieure.

Toutefois, l’interpellation de la jeune fille dans la matinée du mardi 28 octobre 2025 jugée «musclée», par des hommes encagoulés, avait suscité des vives réactions chez plusieurs internautes.

Ledjely.com