N’zérékoré accueille la 4ᵉ édition du lancement de la Saison touristique de Guinée

Placée sous la haute autorité de Son Excellence Mamadi DOUMBOUYA, Président de la République, Chef de l’État, la 4ᵉ édition du lancement officiel de la Saison Touristique de Guinée se tiendra du 21 au 23 novembre 2025 dans la région de N’zérékoré, au cœur de la Guinée forestière.

Organisé par l’Office National du Tourisme (ONT GUINEE S.A), sous la tutelle du Ministère du Tourisme et de l’Hôtellerie, cet événement majeur marquera le début d’une nouvelle saison dédiée à la valorisation du patrimoine touristique national. Véritable vitrine de la richesse naturelle, culturelle et humaine de la Guinée, ce lancement constitue un moment stratégique pour renforcer l’attractivité de la destination, soutenir le développement local et impulser une dynamique touristique inclusive et durable.

Cette édition mettra particulièrement à l’honneur cette partie du pays reconnue pour sa richesse naturelle, sa diversité culturelle et l’hospitalité légendaire de ses populations. Placée sous le thème « Simandou, une mine d’opportunités pour un tourisme durable en Guinée », la rencontre ambitionne de renforcer la visibilité nationale et internationale de la Destination Guinée, tout en valorisant les atouts uniques du territoire.

Un programme riche, entre culture, nature et découverte

Durant trois jours, visiteurs et participants pourront profiter d’une série d’activités destinées à révéler le potentiel touristique de la région :

Caravane des Nimba Riders, véritable moment fédérateur pour promouvoir les circuits routiers et l'aventure en Guinée ;

Village artisanal, mettant en avant le savoir-faire local et les expressions culturelles de la région forestière ;

Spectacles et prestations artistiques, célébrant les traditions, danses et rythmes du terroir ;

Circuits écotouristiques, permettant d'explorer la biodiversité exceptionnelle des forêts guinéennes ;

, permettant d’explorer la biodiversité exceptionnelle des forêts guinéennes ; Animations familiales, rencontres, expositions et activités immersives pour tous les publics.

Promouvoir un tourisme inclusif et créateur d’opportunités

Au-delà de la valorisation du patrimoine naturel et culturel, cette initiative s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de stimuler un tourisme responsable, inclusif et générateur de retombées économiques locales.

L’événement vise également à encourager l’implication des jeunes, des communautés et des acteurs privés dans une dynamique durable. L’Office National du Tourisme invite ainsi tous les Guinéens, de l’intérieur comme de la diaspora, à prendre part à ce rendez-vous national et à partager leurs moments forts sur les réseaux sociaux avec les hashtags : #Nzérékoré2025 #SaisonTouristiqueGN #MontreTaGuinée À travers cette 4ᵉ édition, la Guinée réaffirme son ambition de faire du tourisme un levier stratégique de développement, alliant culture, nature et innovation au service de la refondation nationale.

Un thème stratégique : « Simandou, une mine d’opportunités pour un tourisme durable »

Le thème retenu pour cette 4ᵉ édition « Simandou, une mine d’opportunités pour un tourisme durable en Guinée » traduit une vision ambitieuse et tournée vers l’avenir. Il met en lumière l’un des projets les plus emblématiques du pays tout en rappelant que la richesse de la Guinée ne se limite pas à son potentiel minier.

En associant Simandou au tourisme, le Gouvernement souhaitent affirmer que le développement économique et la valorisation du patrimoine peuvent évoluer de manière complémentaire, au bénéfice des populations et des territoires. Le projet Simandou, par l’ampleur des infrastructures qu’il mobilise routes, énergie, services, mobilité ouvre en effet des perspectives nouvelles pour renforcer l’accessibilité, dynamiser l’activité locale et encourager l’émergence de nouveaux pôles touristiques.

Ce thème traduit également une volonté stratégique : montrer que la région forestière, trop souvent perçue à travers le prisme de ses ressources naturelles, possède un potentiel touristique exceptionnel, riche de biodiversité, de traditions, d’histoire et de cultures vivantes. Simandou devient ainsi un symbole du possible, un pont entre la croissance économique et la durabilité, entre les investissements structurants et la mise en valeur des richesses immatérielles.

En s’appuyant sur ce thème, l’édition 2025 ambitionne de :

Encourager une diversification économique en faisant du tourisme un secteur complémentaire aux grands projets miniers ;

Renforcer les synergies entre infrastructures nouvelles et circuits touristiques ;

Promouvoir une exploitation responsable des ressources tout en assurant la protection des écosystèmes ;

Valoriser les communautés locales, véritables actrices de la préservation et de l’animation culturelle ;

Positionner la Guinée forestière comme une destination dynamique, authentique et ouverte aux investissements touristiques.

Ainsi, ce thème n’est pas seulement un slogan : il est une orientation stratégique, une déclaration d’intention forte, et un appel à bâtir un modèle de développement où tourisme, économie, environnement et société avancent ensemble.

À travers ce choix, la Guinée affirme une fois de plus sa volonté de promouvoir un tourisme responsable, innovant et durable, capable de contribuer pleinement à la refondation nationale.