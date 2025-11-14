Rencontre ASK–HAFIA : les deux équipes affichent une confiance mentale avant le choc

À la veille de la 4ᵉ journée de Ligue 1, les entraîneurs adjoints de l’Association Sportive de Kaloum (ASK) et du Hafia FC ont fait face à la presse ce vendredi 14 novembre 2025. Objectif : dévoiler le niveau de préparation avant le duel très attendu prévu demain au stade de la Mission, à Kaloum. Un point commun ressort chez les deux camps : la détermination mentale.

Du côté du Hafia, l’entraîneur des gardiens, Nour Gassine Bangoura, insiste sur l’intensité psychologique propre à une confrontation avec l’AS Kaloum.

« Le match contre l’AS Kaloum, on l’a bien préparé durant toute la semaine, comme tous les autres matchs. Mais sur le plan mental, il y a toujours une différence parce que quand c’est l’AS Kaloum, on se dit que c’est un match à un niveau très élevé. Donc, sur ce plan, nous avons beaucoup travaillé parce que nous savons que le déplacement ici, au stade de la Mission, va être un match purement mental et très costaud psychologiquement. Il y a donc eu plus de préparation mentale par rapport à ce match contre l’AS Kaloum », a-t-il souligné.

Fortes de leurs deux dernières victoires, les Vert et BBlancdu Hafia FC veulent afficher un visage solide.

« Aujourd’hui, je pense que nous sommes sur un élan qui ne nous permet pas d’aller vers les défaites après les deux victoires. Avec tout le respect que nous avons pour l’AS Kaloum, qui reste un grand club avec un fort élan, je vous dis que c’est un match décisif pour nous, car nous venons afin prêts pour pouvoir sortir victorieux demain au stade de la Mission. Tout est mis en place pour faire un très beau match », promet-il.

En face, Mohamed Lamine Bangoura, entraîneur assistant de l’ASK, se montre tout aussi confiant. L’avantage du terrain renforce cette assurance.

« Dieu a fait qu’on a commencé le championnat à l’extérieur, trois matchs. On a fait le stage avec le championnat. On s’est bien préparé, on est revenu à la maison avec 7 points. Rien n’est joué, rien n’est fait. On a donc cherché à préparer le match contre Hafia. Comme on dit souvent que c’est le classico, nous c’est la famille sportive. On respecte très bien le Hafia et on est prêts mentalement, psychologiquement, à affronter notre adversaire. Aujourd’hui, nous sommes sur un élan. Nous venons prêts pour arracher la victoire », a-t-il affirmé.

Tout est donc réuni pour un duel électrique où la bataille mentale pourrait bien faire la différence.

Balla Yombouno