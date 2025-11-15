6ᵉ édition de la Grande Nuit du Conte : Gbessia ouvre le bal dans une ambiance envoûtante

La cour d’une école de la place s’est transformée ce jeudi 14 novembre en un véritable village de conteurs. Pour lancer la 6ᵉ édition de la Grande Nuit du Conte, l’équipe de Koumakan a choisi le quartier Bokarass, situé dans la commune de Gbessia, pour la première grande veillée populaire. Une foule composée d’enfants, de jeunes et de parents s’est rassemblée pour vivre un moment exceptionnel au cœur du patrimoine oral guinéen.

Lancée en 2019 par le conteur Moussa Doumbouya, alias Petit Tonton, la Grande Nuit du Conte s’impose aujourd’hui comme l’un des rendez-vous majeurs de la préservation de l’oralité guinéenne. Véritable pont entre tradition et modernité, l’évènement ravive chaque année l’esprit des veillées africaines, où la parole, la musique et les valeurs ancestrales se transmettent de génération en génération.

La veillée a débuté à 19 h dans la cour de l’école Les Lumières. Les lumières, volontairement tamisées, ont créé une atmosphère transportant instantanément les spectateurs dans l’univers des contes. Sur les nattes étendues dans la cour, les enfants étaient assis par rangées, bien alignés, attentifs et prêts à plonger dans la magie de la parole. L’ambiance était festive et conviviale, entre rires et murmures.

La cérémonie s’est ouverte par plusieurs discours en langues nationales, un moment fort qui a renforcé le caractère authentique et inclusif de cette veillée, destinée à rapprocher la tradition des communautés.

C’est Petit Tonton, figure emblématique du conte en Guinée, qui a donné le ton. Fidèle à la tradition de la Basse Côte, il a commencé son intervention par une mélodie rituelle, plongeant immédiatement l’auditoire dans une atmosphère de veillée ancestrale.

Il a ensuite raconté l’histoire du vieil homme et de l’âne, un conte classique riche en enseignements. Les enfants, captivés, participaient activement, répondant aux questions du conteur, riant, devinant la suite. Puis d’autres contes ont été racontés à tour de rôle. Petit Tonton utilisait chaque rebondissement pour transmettre une morale, rappelant que les contes demeurent une véritable école de la vie.

Moussa Doumbouya, dit Petit Tonton, explique que ces veillées sont pensées pour rapprocher la tradition des communautés.

« les grandes veillées sont organisées avant la grande nuit du conte qui est prévue pour le 5 décembre pour permettre aux communautés, aux gens dans les quartiers de vivre ces moments magiques là où ils sont. Ceux qui n’ont pas eu de ticket parce qu’on ou ceux qui n’ont pas les moyens de se payer un ticket pour aller à la grande nuit du conte, leur permettre de vivre ces moments-là dans leur quartier », a-t-il souligné.

Pour Petit Tonton, organiser ces veillées, c’est protéger un trésor culturel.

« Le conte est un élément essentiel de notre culture, c’est l’école de la vie dans la tradition africaine. Les contes nous permettent de transmettre les valeurs humaines nécessaires à la construction de l’humain », a-t-il expliqué.

Pour lui, négliger cette tradition, c’est oublier la mémoire collective, c’est oublier une partie de notre culture.

Petit Tonton ne cache pas son ambition d’étendre cette initiative à l’intérieur du pays.

« Depuis la première édition, nous rêvons d’organiser ces grandes veillées à l’intérieur du pays, dans les quatre régions, dans plusieurs villes. Mais comme nous n’avons pas assez de moyens encore, nous avons commencé depuis trois ans à organiser ces grandes veillées à Conakry. S’il plaît à Dieu, si on a les moyens, on élargira à l’intérieur du pays », a-t-il affirmé.

Benoît Bangoura, enseignant dans l’école hôte, exprime son émotion.

« Mes sentiments sont les meilleurs parce que la nuit du conte, c’est une première ici dans la localité de la commune de bgessia. On a l’habitude de voir sur les réseaux sociaux, à la télévision, mais cette fois-ci, on l’a vu de près. Et ça nous a beaucoup touchés, ça nous a émerveillés. Il suffit juste de voir l’enchantement au niveau des parents d’élèves, mais aussi des élèves et nous-mêmes. Franchement, ça nous a beaucoup touchés. Les sentiments sont les meilleurs », a-t-il déclaré.

La veillée de Bokarass n’est que la première des trois veillées prévues dans le cadre de cette 6ᵉ édition. La deuxième aura lieu à Dixinn et la troisième à Lambanyi. Selon l’organisateur, ces moments constituent un avant-goût de la Grande Nuit du Conte, programmée le 5 décembre : des répétitions communautaires destinées à toucher les quartiers, créer une dynamique populaire et inviter chacun à se reconnecter à son patrimoine.

Ainsi, entre contes, chants et éclats de rire, la Grande Nuit du Conte continue de porter haut la mémoire orale de la Guinée.

M’Mah Cissé