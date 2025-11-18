Hadj 2026 : Les visites médicales obligatoires démarrent ce mercredi à travers tout le pays

À un peu plus de six mois du Hadj 2026, le Secrétariat général des Affaires religieuses (SGAR) enclenche une étape cruciale du processus préparatoire. Dans un communiqué publié ce 18 novembre 2026, le SGAR annonce le lancement officiel des visites médicales obligatoires pour toutes les candidates et tous les candidats au pèlerinage.

Ces contrôles sanitaires débuteront dès ce mercredi 19 novembre dans les structures médicales agréées sur l’ensemble du territoire national. « Les visites se tiendront dans les centres médicaux et hôpitaux dûment retenus, aussi bien à Conakry qu’à l’intérieur du pays », précise le service en charge de la santé et de l’hygiène au sein du SGAR.

Pour cette campagne médicale, plusieurs centres ont été mobilisés, notamment :

le CHU Ignace-Deen,

l’Hôpital de l’Amitié sino-guinéenne,

l’Hôpital régional d’Entag,

les centres médicaux communaux de Conakry,

ainsi que tous les hôpitaux régionaux et préfectoraux du pays.

Ces examens constituent une étape essentielle pour évaluer l’aptitude physique et psychologique des futurs pèlerins, conformément aux exigences du Hadj et aux recommandations des autorités sanitaires saoudiennes.

Le Secrétariat général invite l’ensemble des personnes inscrites au Hadj 2026 à rejoindre rapidement les centres indiqués afin d’éviter tout retard dans la procédure. Le communiqué rappelle que cette étape est obligatoire et conditionne la poursuite des formalités.

