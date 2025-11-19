Anniversaire du Roi Charles III à Conakry : le Royaume-Uni réaffirme un partenariat stratégique et ambitieux avec la Guinée

Ce mardi 18 novembre 2025, l’ambassade du Royaume-Uni en Guinée a célébré l’anniversaire de Sa Majesté le Roi Charles III lors d’une cérémonie officielle organisée dans un réceptif hôtelier de Conakry. Une soirée marquée par des discours forts, un rappel des valeurs britanniques et une réaffirmation du partenariat croissant entre Londres et Conakry, dans un contexte de transition politique et de profondes transformations économiques.

Devant un public composé de diplomates, de membres du gouvernement et de représentants du secteur privé, l’ambassadeur du Royaume-Uni, Daniel Shepherd a ouvert la cérémonie par des mots empreints de reconnaissance.

« Depuis notre arrivée en Guinée en avril, mon épouse Naomi et moi avons été touchés par la chaleur de l’accueil qui nous a été réservé, et impressionnés par l’énergie et l’ambition de ce pays », a-t-il déclaré.

Le diplomate, représentant du Roi Charles III en Guinée, a rappelé que la politique étrangère britannique repose sur des valeurs constantes : la paix, la sécurité, la justice climatique, la défense des droits des femmes et des filles, et l’attachement au multilatéralisme.

Il a également insisté sur la vision internationale du Royaume-Uni.

« Nous sommes fiers de notre soutien ferme à l’Ukraine dans la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale face à l’agression russe. Ce soutien est indéfectible », a-t-il affirmé, soulignant la volonté de Londres de défendre la Charte des Nations Unies et l’ordre international. « Il se poursuivra avec nos partenaires internationaux pour défendre les principes de la Charte des Nations Unies et les règles qui fondent l’ordre international », a-t-il indiqué.

Concernant le Moyen-Orient, l’ambassadeur a réitéré la position de principe du Royaume-Uni.

« Nous avons également pris une position claire et de principe en faveur d’une paix juste et durable au Moyen-Orient. Le Royaume-Uni a reconnu l’État de Palestine, tout en réaffirmant son soutien au droit d’Israël à la sécurité. Nous sommes convaincus qu’une solution à deux États est la seule voie vers une paix durable, une justice équitable et la sécurité pour les deux peuples », a-t-il souligné. Une prise de position équilibrée, présentée comme la seule voie vers une paix durable.

L’un des temps forts du discours a été la présentation d’un partenariat « moderne, respectueux et orienté vers l’investissement ». L’ambassadeur a tenu à distinguer la relation actuelle de la logique d’aide traditionnelle.

« En Guinée, nous sommes fiers de construire un partenariat moderne et respectueux ; un partenariat fondé non pas sur l’aide traditionnelle, mais sur l’investissement, le commerce et des priorités partagées », a-t-il insisté.

Plusieurs projets stratégiques ont été mis en avant :

La Cité administrative de Koloma, Financée grâce au soutien de UK Export Finance, elle devrait moderniser l’administration publique et décongestionner le centre de Conakry.

La centrale solaire de Khoumagueli, co-développée par InfraCo Africa, elle pourrait devenir la première centrale solaire opérationnelle du pays, un tournant majeur pour l’énergie propre en Guinée.

Le Forum WCAF IV de Lomé, le diplomate s’est félicité de la forte participation guinéenne au forum consacré aux échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l’Afrique francophone.

Sur le plan politique, l’ambassadeur a noté avec satisfaction les avancées récentes de la transition en Guinée : adoption d’une nouvelle Constitution et annonce d’élections présidentielles pour le 28 décembre 2025. Il a souligné que le rôle du Royaume-Uni n’est pas de juger le processus, mais d’appuyer une transition menée dans les délais et dans la transparence, afin de renforcer la confiance des investisseurs.

Le diplomate a par ailleurs félicité la Guinée pour trois réalisations majeures :

Sa première notation souveraine (B+) par Standard & Poor’s, un signal fort envoyé aux marchés;

La finalisation du plan Simandou 2040, présenté comme une feuille de route pour la transformation économique nationale;

La première livraison de minerai de fer de Simandou au port de Morebaya, saluée comme un tournant historique.

Il a également remercié l’entreprise britannique Rio Tinto, acteur clé du projet Simandou, pour son soutien à la cérémonie.

Au nom du gouvernement, le ministre de la Justice, Yaya Kaïraba Kaba a répondu par un message de reconnaissance et d’ouverture.

« Nous saluons l’engagement constant du Royaume-Uni pour le développement durable, la promotion de la jeunesse et la lutte contre le changement climatique », a-t-il souligné, rappelant la convergence de priorités entre les deux pays.

Le ministre a insisté sur la volonté de la Guinée de consolider davantage ce partenariat. « La République de Guinée demeure résolument disposée à renforcer ses relations dans un esprit de respect mutuel et d’amitié durable », a-t-il déclaré, avant de remercier Londres pour son soutien au programme Simandou 2040.

Entre célébration symbolique, déclarations stratégiques et engagement mutuel, la cérémonie de l’anniversaire du Roi Charles III a confirmé la profondeur et l’ambition des relations entre la Guinée et le Royaume-Uni.

Un partenariat qui, selon les deux parties, est appelé à se renforcer dans les années à venir, dans un contexte où investissements, énergie, transition politique et projets structurants se trouvent au cœur de la coopération.

N’Famoussa Siby