N’zérékoré : un carnaval géant pour inaugurer la Saison touristique 2025-2026

La ville de Nzérékoré, choisie pour abriter la 4ᵉ édition de la Saison touristique 2025-2026, a vibré ce vendredi 21 novembre au rythme du lancement officiel des activités. La capitale de la Guinée forestière a accueilli l’événement dans une ambiance festive, animée par un grand carnaval et une forte mobilisation de la population locale.

Devant le gouvernorat, une foule compacte s’est rassemblée : hommes, femmes, enfants, danseurs, journalistes, motards cascadeurs et groupes folkloriques, tous venus célébrer l’ouverture de cette édition. Certains participants arboraient des tenues traditionnelles, tandis que d’autres portaient des t-shirts blancs floqués du slogan « Lancement de la Saison touristique à Nzérékoré ».

Le grand carnaval, moment fort de la cérémonie, a entraîné la foule sur près de deux kilomètres, du gouvernorat jusqu’à la place des Martyrs. Escortée par la police et accompagnée de la fanfare ainsi que des motards cascadeurs, la procession a évolué dans une ambiance rythmée par les chants, danses et diverses prestations artistiques. À leur arrivée, les autorités ont officiellement donné le coup d’envoi de trois jours d’activités.

Dans son allocution, le gouverneur de la région administrative, le Colonel Aly Badara Camara, a exprimé sa profonde reconnaissance pour le choix porté sur Nzérékoré. Il s’est dit « profondément satisfait et reconnaissant », soulignant la fierté de la région d’accueillir cette édition nationale et de valoriser les richesses culturelles authentiques de la Guinée. Rappelant que Nzérékoré est une cité cosmopolite, un pôle attractif pour les investisseurs et une ville porteuse d’une belle image pour le pays, il a affirmé que les projets initiés par les autorités nationales constituent de « véritables cadeaux » pour la région. Il a conclu en affirmant que « Nzérékoré est honorée, Nzérékoré est fière, et vous accueille à bras ouverts ».

Le secrétaire général du ministère du Tourisme et de l’Hôtellerie, Souleymane Dounoh Keïta, a ensuite pris la parole pour saluer l’accueil chaleureux réservé à la délégation. Il a expliqué que le thème de cette édition, « Une mine d’opportunités pour un tourisme durable », met en lumière le potentiel considérable du secteur. Il a rappelé que la Guinée connaît une forte dynamique touristique, avec une fréquentation ayant presque triplé en trois ans, et que l’exploitation prochaine du projet Simandou devrait encore renforcer cette tendance.

Selon lui, le tourisme représente une opportunité exceptionnelle pour les jeunes, tant en matière d’emploi que de création d’activités génératrices de revenus. Durant ces trois jours, a-t-il assuré, Nzérékoré sera « la capitale de la culture et de la promotion touristique de la Guinée forestière ».

La 4ᵉ édition de la Saison touristique nationale se veut ainsi une vitrine majeure du patrimoine culturel et naturel guinéen. Expositions, spectacles, visites de sites et animations sont au programme pour renforcer l’attractivité de la région et encourager les jeunes à saisir les nombreuses opportunités d’un secteur en pleine relance.

Thierno Amadou Diallo