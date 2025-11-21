ledjely
Violences après Milo-Wakriya : la LGFP condamne fermement et ouvre une enquête
Violences après Milo-Wakriya : la LGFP condamne fermement et ouvre une enquête

Par LEDJELY.COM

Au lendemain de la rencontre de Ligue 1 entre le Milo FC de Kankan et le Wakriya AC de Boké, la Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP) a publié un communiqué officiel pour dénoncer les violences survenues à l’issue du match. Selon l’instance, plusieurs joueurs du Wakriya AC ont été blessés après des actes « regrettables » qui ont éclaté en dehors du terrain.

La LGFP s’est dite profondément préoccupée par ces incidents, exprimant sa « compassion » aux joueurs touchés et leur souhaitant un prompt rétablissement. Elle a rappelé que de tels comportements sont « contraires à l’esprit du football et aux valeurs du fair-play », tout en soulignant qu’ils « n’ont pas leur place dans nos stades ».

Ces violences, jugées inacceptables par la Ligue, portent « gravement atteinte à l’intégrité physique des acteurs et à l’image du football guinéen ». Face à la gravité des faits, la LGFP a annoncé l’ouverture immédiate d’une enquête pour identifier les auteurs, situer les responsabilités et appliquer « sans délai les sanctions disciplinaires appropriées ».

L’instance dirigeante du football professionnel guinéen a par ailleurs réaffirmé son engagement total en faveur de la sécurité des joueurs et du respect strict des règlements. Elle appelle à la préservation d’un environnement sportif « sain, sécurisé et exemplaire », condition indispensable au bon déroulement des compétitions nationales.

