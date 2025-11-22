Kankan : Les associations islamiques ripostent aux attaques de “Tato de Porto”

Les déclarations du blogueur Oumar Traoré, alias Tato de Porto, appelant les dirigeants africains à « abandonner les écoles franco-arabes », continuent de susciter une vive indignation au sein du milieu religieux guinéen. Le blogueur, qui affirme que « plus de 90 % de ceux qui défendent les cafres en Afrique sont issus des écoles franco-arabes », est accusé de tenir des propos diffamatoires par plusieurs responsables religieux de Kankan.

Réunis ce vendredi à la Maison régionale de la presse, les responsables des associations islamiques et des écoles franco-arabes ont dénoncé des déclarations qu’ils jugent dangereuses et dénigrantes. Ils ont rappelé le rôle essentiel de ces établissements dans la formation religieuse, l’éducation morale et la cohésion sociale.

Le coordinateur régional des associations islamiques n’a pas mâché ses mots.

« Les imams qui ont célébré le mariage de sa mère viennent des écoles franco-arabes », a-t-il lancé, estimant que les propos du blogueur relèvent de l’incohérence et du mépris.

Les responsables exigent désormais des excuses publiques de Tato de Porto.

« Nous lui demandons de présenter des excuses publiques devant un grand imam et de les diffuser sur les réseaux sociaux. À défaut, nous saisirons la justice pour qu’il soit convoqué », ont-ils averti.

Dans un contexte préélectoral particulièrement sensible, les intervenants appellent également les autorités à renforcer la régulation des communications publiques. Pour Djiba Sidibé, coordinateur régional.

« On ne peut pas se lever un matin pour s’exprimer sur un sujet que l’on ne maîtrise pas. Nous demandons aux autorités, et particulièrement au général Mamadi Doumbouya, de contrôler la communication qui circule sur les réseaux sociaux et de la confier aux professionnels formés à cette tâche », a-t-il déclaré.

Les responsables islamiques invitent enfin à la retenue et à la responsabilité, estimant que les discours hostiles aux écoles franco-arabes risquent d’attiser des tensions inutiles dans une période déjà fragile pour le pays.

Michel Yaradouno