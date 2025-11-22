ledjely
Accueil » Kankan : Les associations islamiques ripostent aux attaques de “Tato de Porto”
ActualitésFaits-diversHaute-GuinéeSociété

Kankan : Les associations islamiques ripostent aux attaques de “Tato de Porto”

Par LEDJELY.COM

Les déclarations du blogueur Oumar Traoré, alias Tato de Porto, appelant les dirigeants africains à « abandonner les écoles franco-arabes », continuent de susciter une vive indignation au sein du milieu religieux guinéen. Le blogueur, qui affirme que « plus de 90 % de ceux qui défendent les cafres en Afrique sont issus des écoles franco-arabes », est accusé de tenir des propos diffamatoires par plusieurs responsables religieux de Kankan.

Réunis ce vendredi à la Maison régionale de la presse, les responsables des associations islamiques et des écoles franco-arabes ont dénoncé des déclarations qu’ils jugent dangereuses et dénigrantes. Ils ont rappelé le rôle essentiel de ces établissements dans la formation religieuse, l’éducation morale et la cohésion sociale.

Le coordinateur régional des associations islamiques n’a pas mâché ses mots.

« Les imams qui ont célébré le mariage de sa mère viennent des écoles franco-arabes », a-t-il lancé, estimant que les propos du blogueur relèvent de l’incohérence et du mépris.

Les responsables exigent désormais des excuses publiques de Tato de Porto.

« Nous lui demandons de présenter des excuses publiques devant un grand imam et de les diffuser sur les réseaux sociaux. À défaut, nous saisirons la justice pour qu’il soit convoqué », ont-ils averti.

Dans un contexte préélectoral particulièrement sensible, les intervenants appellent également les autorités à renforcer la régulation des communications publiques. Pour Djiba Sidibé, coordinateur régional.

« On ne peut pas se lever un matin pour s’exprimer sur un sujet que l’on ne maîtrise pas. Nous demandons aux autorités, et particulièrement au général Mamadi Doumbouya, de contrôler la communication qui circule sur les réseaux sociaux et de la confier aux professionnels formés à cette tâche », a-t-il déclaré.

Les responsables islamiques invitent enfin à la retenue et à la responsabilité, estimant que les discours hostiles aux écoles franco-arabes risquent d’attiser des tensions inutiles dans une période déjà fragile pour le pays.

Michel Yaradouno 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Conflits domaniaux : « Vous ne verrez pas deux personnes sur un terrain désormais », assure Mamadou Saliou Sylla

LEDJELY.COM

Kankan : Maurice Iffono ordonné prêtre

LEDJELY.COM

Exploitation de l’or à Siguiri : un ancien député lance un cri de détresse contre les poclins

LEDJELY.COM

Incendie au ministère de la Sécurité : le Premier ministre ordonne l’ouverture d’une enquête

LEDJELY.COM

Guinée-Bissau : le scrutin de la consolidation ?

LEDJELY.COM

Ligue 1 : AS Kaloum fait tomber le Horoya AC et consolide son trône

LEDJELY.COM
Chargement....