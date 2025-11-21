Siguiri : Un jeune de 18 ans se donne la mort avec le fusil de son père

Dans la soirée de ce vendredi 21 novembre 2025 à Siguiri, un jeune homme de 18 ans, réputé pour sa consommation excessive de stupéfiants, s’est suicidé à l’aide d’un fusil traditionnel appartenant à son père. Les faits se sont déroulés dans le quartier Kouroudakoro 1, au cœur de la commune urbaine.

Selon les informations recueillies, la victime était depuis quelque temps plongée dans une forte dépendance aux drogues et médicaments, un état qui inquiétait profondément son entourage.

Le père du jeune, Abou Traoré, raconte avec émotion les dernières heures de son fils.

« Laye Solo était devenu un grand consommateur de drogue. Il prenait différents types de médicaments. Il ne passait même plus la nuit à la maison : tantôt chez ses oncles, tantôt ailleurs. Avant-hier nuit, il avait dormi dans un bâtiment en construction du quartier. Les travailleurs, qui savaient que nous étions à sa recherche, l’ont ramené à la maison. Comme nous soupçonnions un problème de santé mentale, et par peur qu’il ne crée des ennuis, j’ai enchaîné ses pieds dans ma douche interne et je l’ai enfermé. C’est là-bas qu’il s’est introduit dans ma chambre, a pris mon arme et s’est donné la mort », a-t-il expliqué.

Du côté des services de santé, le constat est tout aussi accablant. Le docteur Abdoulaye Bachir Condé, médecin d’appui aux urgences médico-chirurgicales de l’hôpital préfectoral de Siguiri, confirme la thèse du suicide.

« Ce jeune, Abou, a tiré l’arme dans sa bouche. La balle a traversé son cerveau, au point d’en extérioriser une partie. Nous avons informé Monsieur le procureur, qui nous a ordonné de remettre le corps à la famille. La victime, Souleymane Traoré, dit Laye Solo, âgé de 18 ans, est décédée d’un suicide sous l’effet de la drogue », a-t-il affirmé.

Une enquête a été ouverte afin de mieux comprendre les circonstances exactes de ce drame qui replonge une fois encore Siguiri dans la stupeur.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri