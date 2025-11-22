Conakry : 5,4 kg de cocaïne saisis à l’aéroport Ahmed Sékou Touré

Une importante saisie de cocaïne a été effectuée dans la nuit du 11 novembre 2025 à l’Aéroport International Ahmed Sékou Touré de Conakry. Les agents de la Douane, alertés par un colis suspect détecté au scanner, ont découvert 5,4 kg de cocaïne soigneusement dissimulés dans du savon noir.

Selon la direction générale de la police nationale, la femme qui transportait le paquet a immédiatement été remise à l’Office Central Anti-Drogue (OCAD). Les premières enquêtes ont conduit à l’arrestation d’Abdoulaye Touré, considéré comme le véritable propriétaire du colis. Placé en garde à vue, il a reconnu son implication et cité un complice basé en Europe, actuellement activement recherché par les services de sécurité.

La Direction Générale de la Police nationale (DGPN) a félicité les équipes mobilisées pour cette opération réussie et réaffirmé sa détermination à intensifier la lutte contre le trafic de stupéfiants sur l’ensemble du territoire.

Ledjely.com