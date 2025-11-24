Kankan : Maurice Iffono ordonné prêtre

La cathédrale Notre-Dame des Victoires et de la Paix de Kankan a vécu ce dimanche un moment historique et profondément émouvant avec l’ordination sacerdotale de Maurice Iffono, en présence d’une foule nombreuse, de responsables religieux et des autorités locales. Ce jeune prêtre, âgé d’une vingtaine d’années, s’engage désormais à diffuser les messages du Christ à travers son ministère.

La messe, présidée par l’évêque du diocèse de Kankan et président de la Conférence épiscopale de Guinée, Monseigneur Alexis Aly Tagbino, s’est déroulée dans l’enceinte de la cathédrale. Dès 9 heures, fidèles, amis, familles et invités affluaient déjà pour vivre cet instant chargé de spiritualité et d’émotion.

Dans son homélie, l’évêque a rappelé la portée spirituelle et communautaire de l’engagement sacerdotal. « Le prêtre est un serviteur du peuple de Dieu. Par son ministère, il devient témoin d’espérance, artisan de paix et messager de la charité. Maurice, ne sois pas un prêtre au service des riches. Prends la parole quand il le faut et garde le silence quand c’est nécessaire », a-t-il indiqué.

Il a invité le nouvel ordonné à exercer son ministère dans l’humilité, la disponibilité et la fidélité.

Le moment le plus solennel de la célébration a été l’imposition des mains, geste central par lequel l’Église confère la grâce sacerdotale. L’assemblée, recueillie, a suivi avec dévotion les différents rites liturgiques, notamment la litanie des saints et la remise des ornements sacerdotaux.

Ému, le nouvel abbé Maurice Iffono a exprimé sa gratitude envers Dieu, sa famille, ses formateurs et les communautés qui l’ont accueilli durant son parcours. Il a réaffirmé son engagement à rester fidèle à son évêque et à ses successeurs.

« Je mesure l’importance de la mission qui m’est confiée. Je m’engage à servir avec vérité, compassion et disponibilité », a-t-il souligné.

Comme le veut la tradition catholique, le père Maurice Iffono célébrera sa première messe ce mercredi 26 novembre dans son village natal, situé dans la commune rurale de Beindou (préfecture de Kissidougou), avant de regagner Siguiri où il entamera officiellement sa mission de messager du Christ.

Michel Yaradouno