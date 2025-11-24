ledjely
Conflits domaniaux : « Vous ne verrez pas deux personnes sur un terrain désormais », assure Mamadou Saliou Sylla

Par LEDJELY.COM

En Guinée, les conflits domaniaux continuent de fragiliser de nombreuses familles, souvent confrontées à la vente d’une même parcelle à plusieurs acquéreurs, chacun muni d’une attestation de cession délivrée par différentes personnes. Face à cette problématique récurrente, le secrétaire général du ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, Mamadou Saliou Sylla, a apporté des clarifications ce lundi sur la gestion des documents administratifs et la fiabilité des titres fonciers.

Pour lui, cette époque de duplications et de litiges appartient désormais au passé.

« Ça, c’est du passé chez nous, parce que nous ne délivrons pas les attestations de cession. C’est une pièce qui a été créée par les quartiers, même pas légale, mais légitimée moralement par tout le monde. En ce qui concerne les titres fonciers, dites à n’importe qui que le doublon n’est plus possible. C’est digitalisé ; c’est fait de sorte qu’il n’y aura plus de doublons. Vous ne verrez pas deux personnes sur un même terrain désormais, je vous l’assure, et vous pouvez nous croire », a-t-il conclu.

Balla Yombouno

