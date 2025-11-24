Pourquoi Guinée-Télécom n’avance pas ? les révélations de Nouha Traoré

Annoncée en grande pompe à l’époque par le ministre Ousmane Gaoul Diallo, la société de téléphonie Guinée-Télécom n’a toujours pas vu le jour. Ce retard a refait surface ce lundi, lors du passage des cadres du ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique devant le comité d’évaluation de la Primature.

À la sortie des travaux, le secrétaire général du ministère, Nouha Traoré, a apporté des précisions : « Le sujet Guinée-Télécom a été posé avec précision par le comité d’évaluation et nous avons apporté des réponses appropriées. Je dirai ceci : la question Guinée-Télécom est une question politico-administrative. À notre niveau, nous avons accompli l’ensemble des tâches techniques nécessaires pour favoriser la mise en place et l’opérationnalisation de cet opérateur tant attendu, afin de sortir des férules autoritaires des opérateurs que nous connaissons aujourd’hui. C’est un souhait pour l’ensemble du pays, un rêve que nous caressons au niveau du département, parce que c’est un défi que nous voulons relever ».

Il poursuit : « Mais en ce qui concerne la revitalisation, trouver aujourd’hui un partenaire capable de recapitaliser, de mettre les ressources nécessaires pour que ce premier opérateur national voie effectivement le jour, cela implique des décisions politiques qui ne relèvent pas de notre niveau ».

Balla Yombouno