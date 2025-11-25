TAS : la FEGUIFOOT admet une « cuisante défaite »

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a confirmé la décision de la CAF, privant ainsi le Syli National de Guinée de participation à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc. La Guinée ne sera donc pas présente à cette compétition. À la suite de cette décision, la FEGUIFOOT affirme avoir déployé tous les moyens pour défendre les intérêts du football guinéen et promet de poursuivre son engagement en faveur du développement du sport national. Cette cuisante défaite devant le TAS clôt un chapitre qui a beaucoup fait couler d’encre et de salive.

Ci-dessous, le communiqué de la FEGUIFOOT :

La Fédération Guinéenne de Football informe le public et les acteurs du football que le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu sa sentence dans le litige relatif au match ayant opposé la Guinée à la Tanzanie.

Malheureusement, le TAS a confirmé la décision de la Confédération Africaine de Football (CAF).

En conséquence, le Syli National ne participera pas à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Maroc.

À ce stade, la FEGUIFOOT n’a reçu que la partie dispositive de la sentence, et non la décision motivée. Les motivations complètes ne seront transmises que dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ce n’est qu’à leur réception que la Fédération pourra analyser en détail les raisons ayant conduit à cette issue, et déterminer les suites éventuelles à y donner.

La FEGUIFOOT tient à souligner qu’elle a mobilisé toutes ses forces et toutes ses compétences pour défendre les intérêts du football guinéen, tant dans la préparation minutieuse du dossier que lors de l’audience qui s’est tenue au siège du TAS, le 17 novembre 2025avec l’assistance du cabinet d’avocats Eleven & Law.

La FEGUIFOOT a travaillé sans relâche, malgré les embûches rencontrées tout au long de la procédure et le manque de transparence dont certaines parties impliquées dans le dossier ont pu faire preuve depuis un an.

Durant toute cette affaire, l’ensemble des acteurs se sont tenus unis et déterminés à faire valoir les droits légitimes de la Fédération. Cette solidarité exemplaire a constitué l’un des piliers essentiels de la défense.

Cette issue, bien que difficile à accepter, ne saurait remettre en cause cette cohésion ni entamer la détermination de la Fédération. Comme elle l’a fait dans cette affaire, la FEGUIFOOT continuera, à l’avenir, à se battre avec la même rigueur, la même énergie et la même unité pour faire valoir ses droits, dans l’intérêt exclusif du football guinéen.

La Fédération réaffirme son engagement total en faveur du développement continu du football national. Elle travaillera sans relâche à démontrer, sur le terrain, que le Syli National a toute sa place dans les plus grandes compétitions continentales et internationales.

La FEGUIFOOT demeure convaincue que la Guinée retrouvera ces tournois majeurs.

La FEGUIFOOT adresse enfin ses remerciements les plus sincères à l’État Guinéen, à travers le Ministère des Sports, à toutes les personnes connues ou anonymes qui ont œuvré à ses côtés, et surtout à l’ensemble du peuple guinéen, dont le soutien indéfectible s’est fait sentir avec force au cours des derniers jours.

C’est uni, solidaire et résolument déterminée que la Guinée continuera à faire rayonner sa nation à travers le sport.

Fédération Guinéenne de Football