Lutte contre la corruption : Conakry accueille les acteurs autour du projet BEPI

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, a présidé ce mardi 25 novembre 2025 le lancement des travaux du projet BEPI, une initiative visant à combattre l’impunité et à renforcer les capacités des instances judiciaires dans le traitement des affaires criminelles, grâce à la coopération judiciaire internationale entre six pays membres : la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie, le Bénin, le Tchad et la Côte d’Ivoire. Ce projet est porté par Expertise France et financé par l’Agence Française de Développement (AFD).

Pendant deux jours, les participants venus des pays voisins se pencheront sur les mécanismes de lutte contre la corruption.

« Votre présence témoigne de l’importance que nos pays accordent à ce fléau qui fragilise la gouvernance, la justice et le développement durable. Cette rencontre de haut niveau illustre notre volonté commune de promouvoir l’intégrité, la transparence et l’état de droit, piliers essentiels de toute société démocratique. La corruption sous toutes ses formes érode la confiance des citoyens, affaiblit les institutions et compromet l’équité. Face à ce défi, nous devons renforcer nos compétences, harmoniser nos approches et consolider notre coopération régionale », a déclaré Alhassane Naby Camara, Directeur général du Centre de Formation judiciaire de Guinée avant de remercier l’Union européenne à travers Expertise France pour son soutien constant au renforcement des capacités des acteurs engagés dans la lutte contre la corruption.

Pour Expertise France, initiatrice du projet avec l’appui financier de l’AFD, les efforts se poursuivent afin de renforcer la lutte contre la corruption.

« Lancé en 2021, ce projet régional couvre six pays : le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Mauritanie, le Tchad et le Sénégal. Il faut rappeler que le Bénin, la Côte d’Ivoire et la Guinée ont rejoint le projet en cours d’exécution, ce qui témoigne de son dynamisme et de son adaptabilité. Le projet s’articule autour de deux composantes stratégiques : l’institutionnalisation des bureaux d’entraide internationale, appelés BEPI, et le renforcement des capacités de leurs équipes », a précisé Nicolas Huet, Directeur pays d’Expertise France.

Ces deux prochains jours seront entièrement consacrés à la lutte contre la corruption. À l’issue de l’atelier, les organisateurs anticipent plusieurs résultats :

Une meilleure connaissance mutuelle et une montée en compétences des magistrats et praticiens sur les méthodes de lutte anti-corruption ;

Un réseau régional renforcé, permettant un traitement plus rapide et efficace des demandes d’entraide pénale ;

Des propositions opérationnelles pour améliorer la coopération judiciaire, qui seront vulgarisées et diffusées.

« Vous serez accompagnés d’une équipe d’experts expérimentés que je remercie par avance, ainsi que de l’équipe d’Expertise France qui a organisé cet atelier avec l’appui du ministère de la Justice », a ajouté Nicolas Huet.

Mamadou Bachir Bah, coordinateur national du projet BEPI pour la Guinée, a rappelé : « L’objectif c’est de renforcer les capacités sur des questions de détection et de répression dans le domaine de la corruption. C’est également renforcer les liens d’entraide et de coopération judiciaire en matière pénale avec des participants des six États présents ».

Sur les attentes, il a précisé : « Il faut qu’il y ait cet échange permanent, cette coordination entre les entités de prévention et de répression de la corruption, c’est vraiment important. Il faut aussi renforcer les capacités des acteurs, car à l’heure des nouvelles technologies, de nouveaux mécanismes de corruption apparaissent. Il faut également penser la lutte de façon beaucoup plus structurelle ».

Quant à Abdoulaye N’Dao, coordinateur national du projet BEPI pour le Sénégal, il a souligné : « C’est un atelier qui porte sur une thématique d’actualité, en l’occurrence la corruption. Et vous savez qu’en Afrique, dans nos pays, la corruption est un fléau qui gangrène l’économie et érode notre système. Pour ce faire, il est impératif d’organiser des ateliers pareils afin de lutter contre ce fléau, qui est une criminalité transnationale et nationale en même temps ».

« Lutter contre la corruption, c’est d’abord personnel avant que cela ne devienne structurel. Il faut que nous, en tant qu’acteurs de la justice, puissions conjuguer nos efforts dans le sens de la lutte contre cette corruption, en mettant en place une justice fiable », a-t-il martelé.

En présidant la cérémonie, le ministre de la Justice, Yaya Kairaba Kaba, a salué l’initiative tout en soulignant l’urgence de lutter efficacement contre la corruption.

« Sur le plan économique, la corruption creuse les inégalités, dissuade les investisseurs et freine le développement de nos pays. Sur le plan social et démocratique, elle sapent dangereusement la confiance des citoyens envers leurs institutions, détournent les ressources destinées aux hôpitaux, aux écoles et aux infrastructures, et menacent surtout la stabilité de nos États. Prenons la mesure des conséquences néfastes de la corruption sur nos États. Nous devons multiplier les stratégies de lutte qui doivent émerger de pareilles rencontres de haut niveau. C’est pourquoi, au cours des trois prochains jours, vous devez viser des résultats concrets : premièrement, le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre magistrats et autres praticiens. Les défis et succès enregistrés peuvent inspirer les réformes des uns et des autres. Deuxièmement, le renforcement des connaissances sur les mécanismes complexes de prévention, d’enquête et de répression de la corruption », a-t-il martelé.

N’Famoussa Siby