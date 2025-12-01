Dixinn : le corps en état de décomposition d’un ouvrier découvert dans sa chambre

Les habitants du quartier Dixinn Mosquée, dans la commune de Dixinn, ont été bouleversés dimanche par la découverte du corps sans vie d’Idrissa Condé, 55 ans, réparateur d’appareils. L’homme a été retrouvé en état de décomposition avancée dans sa chambre, où il vivait seul.

Sur les lieux, le silence et la consternation dominaient. Idrissa Condé, séparé de son épouse depuis plusieurs années, menait une vie recluse. Il entretenait très peu de contacts avec ses voisins, et aucun proche ne lui rendait visite.

Les premiers soupçons sont nés lorsque des voisins ont remarqué une forte présence de mouches autour de la porte métallique de sa chambre, accompagnée d’une odeur nauséabonde. De plus, son voisin immédiat ne l’avait plus aperçu depuis le vendredi précédent.

Pour accéder à la pièce, un chaudronnier a été sollicité afin de forcer la porte, sous la supervision du commissariat central de Dixinn, de la gendarmerie, ainsi que de la police technique et scientifique. À l’intérieur, le corps de la victime gisait au sol, la tête orientée vers la porte. Des traces de fluides corporels, notamment du sang, s’étendaient autour du cadavre.

La chambre exiguë était fortement encombrée d’objets divers, essentiellement des appareils en réparation. Faute de proches identifiés, les autorités ont tenté de remonter jusqu’à sa famille en examinant le répertoire de son téléphone. C’est ainsi qu’elles ont pu joindre l’un de ses amis.

Interrogé, Bangaly Soumah a confié : « Il venait souvent derrière moi à l’atelier. Je ne pouvais pas le chasser, alors il travaillait avec moi. Il achetait des objets de seconde main pour les revendre. J’ai tout fait pour qu’il me montre où il habitait, impossible. Un jour, il m’a dit qu’il avait déménagé, mais là encore, il refusait de m’indiquer l’endroit. Cela fait longtemps que je ne l’avais pas vu ».

Concernant sa situation matrimoniale, il ajoute : « Il m’avait dit qu’il s’était séparé de son épouse. Je lui conseillais de refaire sa vie, car ce n’était pas bon pour lui de vivre seul à son âge. Cela fait environ un an que nous n’étions plus très proches. Aujourd’hui, j’apprends sa mort… »

Ibrahima Sadjo Diallo, le concessionnaire, dit connaître également peu de choses sur le défunt : « C’était un ami. Il a vécu environ six ans chez moi. Ce sont les voisins qui m’ont alerté en me disant que sa porte était fermée et qu’il y avait beaucoup de mouches. Je suis allé informer les autorités et le chef de quartier. Cela faisait trois mois que je ne l’avais pas vu. Malheureusement, je ne connais pas sa famille. Comme son téléphone est avec moi, je vais commencer à rechercher ses proches ».

De son côté, Mohamed 5 Bangoura, président du conseil de quartier de Dixinn Mosquée, explique les démarches entreprises.

« Le colonel de la police scientifique est venu procéder aux constats. Ils ont ensuite contacté le procureur et les autorités compétentes. Le voisin le connaissait un peu, mais nous ne savons rien de sa famille, ce qui a rendu la situation compliquée. Nous avons retiré la puce de son téléphone pour appeler les numéros retrouvés, mais tous ceux qui répondaient étaient des clients, puisqu’il était ouvrier », a-t-il indiqué.

Face à l’état très avancé de décomposition du corps, le procureur a ordonné qu’il soit remis au quartier pour inhumation. Le président du conseil de quartier, accompagné des voisins, a procédé à son enterrement.

Balla Yombouno