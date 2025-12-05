Revue annuelle du 9ᵉ programme (2024-2028) : la Guinée et l’UNFPA fixent le cap pour 2026

Le Fonds des Nations unies pour la population, à travers son neuvième programme de coopération Guinée–UNFPA (2024-2028), a tenu ce 5 décembre 2025 la revue annuelle du Plan de travail 2025 ainsi que la planification 2026, lors d’une rencontre nationale organisée dans un complexe hôtelier de Conakry. L’évènement a enregistré la présence d’Ismael Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale ; Jean Paul Cedy, ministre de l’Enseignement préuniversitaire et de l’Alphabétisation ; Charlotte Daffé, ministre de la Protection féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, ainsi que des partenaires techniques et financiers, de la société civile et des autorités administratives, mobilisés pour évaluer les progrès réalisés et définir les priorités de l’année à venir.

Dans son discours d’ouverture, Abdoulaye Sanoh, directeur national de la Population, a souligné l’importance stratégique de cette rencontre, la qualifiant de « moment stratégique de dialogue, de concertation et de validation ». Il a rappelé que le neuvième programme de coopération constitue « un cadre structurant qui accompagne notre pays dans ses efforts de développement », aligné sur les priorités nationales et les engagements internationaux. Insistant sur la responsabilité collective, il a affirmé : « Ensemble, nous avons l’opportunité de bâtir une Guinée plus inclusive, plus résiliente et plus prospère, en plaçant la population et le développement humain au cœur de nos priorités ».

La représentante adjointe de l’UNFPA, Anita Akumiah, a pour sa part mis en avant la pertinence du programme, « en parfaite adéquation avec les priorités nationales telles qu’articulées dans le programme Simandou 2040 ». Elle a rappelé que celui-ci repose sur quatre piliers majeurs, dont « la création d’un environnement politique et financier favorable à la capture du dividende démographique et les droits sexuels et reproductifs pour toutes et tous ». Elle a salué les avancées obtenues grâce à l’élargissement des partenariats avec des acteurs culturels, philanthropiques et privés, affirmant : « Nous avons franchi une étape décisive pour accélérer l’atteinte de nos objectifs et nous nous rapprochons davantage de communautés laissées pour compte ».

Parmi les résultats marquants, elle a cité « la mise en fonction de 40 unités de services de santé maternelle couvrant plus d’un million de femmes ; l’analyse vigoureuse de 94 décès maternels ; ainsi que la prise en charge chirurgicale de 126 femmes atteintes de fistules obstétricales ». Elle s’est également félicitée de la disponibilité des contraceptifs dans 93 points de service, ayant permis à plus de 100 000 femmes d’accéder à des méthodes modernes de planification familiale.

S’exprimant au nom du gouvernement, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismael Nabé, a salué « l’engagement constant, la rigueur technique et la vision humaniste de l’UNFPA », un partenaire qu’il a qualifié « d’essentiel dont l’action contribue directement à bâtir une Guinée plus juste, plus solidaire ». Il a rappelé que les réformes en cours s’inscrivent dans la dynamique du programme Simandou 2040, « notre boussole nationale pour les 15 prochaines années », soulignant qu’« aucun développement n’est possible sans un investissement massif dans le capital humain ».

Le ministre a insisté sur l’importance de la revue annuelle, qui doit « mesurer les progrès réalisés, identifier les goulots d’étranglement et ajuster les priorités pour une mise en œuvre plus efficace et plus inclusive ». Il a conclu en réaffirmant l’engagement du gouvernement à garantir à chaque citoyen « l’accès à la santé, à l’éducation, à la protection et à des opportunités équitables ».

Cette session nationale, marquée par une forte mobilisation des acteurs institutionnels et communautaires, réaffirme la volonté commune de la Guinée et de l’UNFPA d’accélérer la marche vers les trois zéros : zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait en planification familiale et zéro violence basée sur le genre.

Thierno Amadou Diallo