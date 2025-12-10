72 Heures du Handicap : lever le tabou de l’exclusion en Guinée

À l’occasion des 72 Heures du Handicap, le ministère de la Protection féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, a organisé un grand panel intitulé « Le panel du handicap », sous le thème : « L’exclusion, parlons-en : des préalables de l’inclusion des personnes en situation de handicap ».

L’événement, tenu ce mercredi, a réuni un large éventail de participants : personnes en situation de handicap (sourds-muets, albinos, aveugles, personnes à mobilité réduite, entre autres), représentants ministériels, médecins spécialistes, acteurs de la protection sociale, responsables universitaires et élèves. Le panel a été animé par Yayé Diallo, conseillère du Premier ministre chargée des personnes vulnérables.

Interrogé sur la portée de cette édition, Mohamed Diaby, directeur national des personnes vulnérables, a rappelé que la Guinée s’inscrit pleinement dans la dynamique mondiale de commémoration du 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées. Mais le pays, a-t-il souligné, va encore plus loin en dédiant trois jours entiers à la défense de cette cause. Selon lui, « la Guinée fait l’exploit de consacrer 72 heures au handicap ». Cette année, la loi portant promotion et protection des personnes en situation de handicap a été concrétisée grâce à la signature officielle, par les plus hautes autorités, de l’arrêté portant délivrance de la carte d’invalidité destinée aux personnes handicapées et à leurs assistants.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, plusieurs actions majeures ont été entreprises : distinction de figures emblématiques du monde du handicap en Guinée, incluant des personnalités politiques, des artisans et des entrepreneurs ; projection d’un film documentaire illustrant les réalités quotidiennes des personnes handicapées ; et distribution d’appareils orthopédiques et d’aides à la marche à des bénéficiaires identifiés. Ces initiatives visent à renforcer le plaidoyer et à donner une dimension concrète à l’engagement de l’État en faveur de l’inclusion sociale.

Pour cette dernière journée, le panel a réuni des spécialistes autour de quatre sous-thèmes essentiels : la législation, l’éducation spécialisée, la prévention et les représentations sociales, autant de domaines où persistent de nombreux défis. Mohamed Diaby s’est toutefois montré optimiste : « Nous espérons que les messages passeront et que la communication atteindra toutes les cibles : personnes en situation de handicap, opinion publique, autorités, société civile et secteur privé. Le panel se veut interactif, pédagogique et libérateur de parole ».

La clôture des 72 Heures du Handicap a été marquée par une forte mobilisation et un appel renouvelé à l’inclusion. À travers ces actions, le gouvernement et ses partenaires réaffirment leur volonté de construire une société où les personnes en situation de handicap sont reconnues comme des citoyens à part entière, détenteurs de droits, de talents et de potentiels.

Thierno Amadou Diallo