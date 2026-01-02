Après son empêchement au réveillon, Djélykaba Bintou brise le silence

Annoncée comme l’une des têtes d’affiche du prestigieux “Bal des Grands” à l’hôtel Palm Camayenne, aux côtés du légendaire Bembeya Jazz et du Malien Sidiki Diabaté, Djélykaba Bintou n’a finalement pas foulé la scène lors du réveillon 2026. Un incident survenu à la dernière minute, suivi du report d’un concert à Kamsar, a suscité de nombreuses interrogations et rumeurs. 72 heures plus tard, la chanteuse a pris la parole.

Le réveillon 2026 à l’hôtel Palm Camayenne n’aura décidément pas été comme les autres pour Djélykaba Bintou. Alors que la chanteuse de renommée internationale devait se produire, elle a été empêchée de monter sur scène, mercredi, seulement « deux minutes avant sa prestation », selon des sources concordantes.

Dans la foulée, un autre coup dur est venu renforcer le flou autour de la situation : le concert de Djélykaba Bintou prévu hier jeudi 1ᵉʳ janvier à Kamsar, dans la préfecture de Boké, a été reporté. De quoi alimenter de multiples spéculations sur les réseaux sociaux.

Face à l’ampleur des rumeurs, l’artiste a finalement brisé le silence, 72 heures après les faits, à travers un message publié sur sa page Facebook.

« Chers fans, chers soutiens, Ma famille, mon Patronat

Je tiens d’abord à m’excuser auprès de vous car mes prestations initialement prévues les 31 et 1er n’ont pas pu se tenir pour des raisons indépendantes de ma volonté.

Je tiens à vous rassurer tout de même que je me porte bien. Je suis en sécurité et reste libre de tous mes mouvements comme je l’ai toujours été.

Ce contretemps n’entache ni ma détermination ni mon engagement artistique à continuer à servir mon beau pays à ma manière : ma musique.

Le moment viendra, et nous nous retrouverons, dans un cadre apaisé et sain par la grâce de Dieu.

Merci pour votre soutien. Vive la Guinée et vive ses respectueuses institutions.

À tous mes fans, mes soutiens, ma famille, mon Patronat, je vous prie de continuer à faire preuve de calme, de tolérance, de retenue et de discernement.

Gloire à Allah !!!!

La musique continue…», a-t-elle écrit.

Sans donner davantage de détails sur les causes exactes de ces annulations, Djélykaba Bintou a tenu à rassurer sur son état et à appeler au calme, tout en réaffirmant son attachement à la Guinée et à ses institutions.

Ledjely.com