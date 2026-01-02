Nouvel An endeuillé en Guinée : 5 morts et 23 blessés lors des festivités (Police)

La nuit du passage à la nouvelle année 2026, marquée par une forte mobilisation populaire à Conakry et à l’intérieur du pays, s’est déroulée sous haute surveillance policière. Mais malgré le déploiement massif de plus de 7 000 agents, le réveillon a été assombri par de graves accidents de la circulation et des troubles à l’ordre public.

Comme chaque 31 décembre, les Guinéens sont sortis en grand nombre pour célébrer le passage à la nouvelle année. À Conakry comme dans les régions de l’intérieur, les festivités du Réveillon 2025-2026 ont donné lieu à une affluence exceptionnelle sur les axes routiers et dans les lieux de rassemblement.

Pour encadrer ces mouvements et prévenir les risques, la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) avait mis en place un impressionnant dispositif de sécurité. Plus de 7 000 fonctionnaires de police, appuyés par plus de 200 véhicules et motos, ont été déployés avant, pendant et après les festivités afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi de fluidifier la circulation.

Cependant, malgré cette mobilisation sans précédent, le bilan humain reste lourd. Selon les chiffres officiels, 17 accidents de la circulation ont été enregistrés entre le 31 décembre 2025 et le 1er janvier 2026, faisant 5 morts, 23 blessés et d’importants dégâts matériels.

Dans le Grand Conakry, 10 accidents ont causé 1 mort et 14 blessés. À l’intérieur du pays, les pertes humaines sont plus importantes : 3 morts à Forécariah, 1 mort à Kindia, tandis que plusieurs blessés ont été recensés à Bofa (2), Kankan (1), Faranah (2) et N’Zérékoré (3).

Les accidents ont impliqué divers engins, notamment 8 véhicules, 2 camions, 1 bus, 1 tricycle et 17 motos, illustrant une fois de plus la vulnérabilité des usagers de la route, en particulier les motocyclistes, lors des périodes festives.

Par ailleurs, des troubles à l’ordre public ont été signalés aux environs de 1 heure du matin sur l’axe Le Prince, où des jeunes ont dressé des barricades et procédé à des jets de pierres aux carrefours Hamdallaye et Cosa. Les forces de sécurité sont intervenues rapidement, permettant un rétablissement de l’ordre sans incident majeur.

Profondément affectée par ces pertes en vies humaines, la Direction Générale de la Police Nationale a exprimé ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Ce bilan relance, une fois encore, le débat sur la prudence routière et le civisme citoyen lors des grandes célébrations nationales.