Présidentielle contestée : le FRONDEG saisit la Cour suprême

Le Front National pour la Défense de la Démocratie et de la République (FRONDEG) de Abdoulaye Yéro Baldé, candidat à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, passe à l’offensive judiciaire. Le parti annonce avoir officiellement déposé, ce vendredi 2 janvier 2026, un recours auprès de la Cour suprême, contestant les résultats du scrutin présidentiel donnant le candidat Mamadi Doumbouya vainqueur dès le premier tour à plus de 86% des voix, selon les résultats provisoires globaux publiés par la Direction générale des élections.

L’acte a été posé par un pool d’avocats mandatés par le FRONDEG. À travers cette démarche, la formation politique entend faire valoir ce qu’elle considère comme la volonté populaire et défendre les principes démocratiques par des voies strictement institutionnelles.

Dans son communiqué, le FRONDEG insiste sur son attachement à l’État de droit, à la légalité républicaine et au respect des mécanismes juridiques prévus par la loi.

« Par cette démarche, le FRONDEG réaffirme son attachement au respect de l’État de droit, à la légalité républicaine et à l’utilisation des voies institutionnelles pour la défense de la volonté populaire et de la démocratie», indique le parti.

Désormais, tous les regards sont tournés vers la Cour suprême, appelée à examiner ce recours dans le délai imparti.

A noter que selon les résultats provisoires globaux de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, le FRONDEG arrive deuxième avec plus de 6% des voix. Un score que le parti conteste.

