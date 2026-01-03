Crise au Venezuela : l’Union africaine brandit la Charte de l’ONU comme boussole

L’Union africaine (UA) dit suivre avec « une vive préoccupation » les récents développements en République bolivarienne du Venezuela, notamment les informations faisant état de « l’enlèvement du Président de la République Nicolás Maduro », ainsi que d’« attaques militaires contre des institutions vénézuéliennes ».

Dans un communiqué officiel, l’organisation panafricaine réaffirme son « attachement indéfectible aux principes fondamentaux du droit international », en particulier « le respect de la souveraineté des États, de leur intégrité territoriale et du droit des peuples à l’autodétermination », tels qu’énoncés dans la Charte des Nations Unies.

Face à une situation jugée préoccupante, l’Union africaine souligne « l’importance du dialogue, du règlement pacifique des différends et du respect des cadres constitutionnels et institutionnels », appelant à une gestion de la crise fondée sur « un esprit de bon voisinage, de coopération et de coexistence pacifique entre les nations ».

L’UA insiste par ailleurs sur le fait que « les défis internes complexes auxquels fait face le Venezuela ne peuvent être traités de manière durable que par un dialogue politique inclusif entre les Vénézuéliens eux-mêmes », rejetant ainsi toute solution imposée ou fondée sur la force.

Tout en exprimant sa « solidarité avec le peuple vénézuélien », l’organisation panafricaine réitère « son engagement en faveur de la promotion de la paix, de la stabilité et du respect mutuel entre les nations et les régions ».

Par ailleurs, l’Union africaine « appelle l’ensemble des parties concernées à faire preuve de retenue, de responsabilité et de respect du droit international », afin de « prévenir toute escalade et de préserver la paix et la stabilité régionales ».