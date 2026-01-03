Présidentielle 2025 : les résultats définitifs attendus ce dimanche 

La Cour suprême de Guinée a annoncé, à travers un communiqué rendu public ce samedi 3 janvier 2026, qu’elle procédera à la proclamation officielle et définitive des résultats du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, ce dimanche 4 janvier 2026. La cérémonie solennelle se tiendra dans la salle d’audience de la Cour suprême, à Conakry, marquant ainsi l’ultime étape du processus électoral.

Plusieurs hautes personnalités et institutions nationales sont conviées à prendre part à cette cérémonie. Il s’agit notamment des Présidents des institutions républicaines, du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, de la Directrice générale des Élections, du Président de l’Observatoire national autonome de supervision des élections et référendums, ainsi que des candidats à l’élection présidentielle. Les ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédités en République de Guinée sont également invités.

Des représentants d’organisations internationales et régionales prendront aussi part à l’événement, parmi lesquels l’Organisation internationale de la Francophonie, l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.

Cette proclamation définitive intervient après la publication des résultats provisoires par l’organe de gestion des élections. Comme le prévoit la loi, la Cour suprême est chargée d’examiner les éventuels recours et de valider les résultats avant leur officialisation définitive.

Thierno Amadou Diallo