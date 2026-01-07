Circulation routière en Guinée : plus de 3 300 accidents et plus de 500 décès enregistrés en 2025 (AGUISER)

L’Agence guinéenne de la Sécurité routière (AGUISER) a publié ce mercredi 7 janvier 2026 un bilan annuel alarmant. Avec plus de 3 300 accidents recensés sur l’ensemble du territoire en 2025, la sécurité routière devient une urgence nationale. Ce constat dressé par le Ministère des Transports, en collaboration avec les services de la Défense et de la Sécurité, est sans appel : les routes guinéennes deviennent de plus en plus meurtrières.

Au terme de l’année écoulée, ce sont précisément 3 305 accidents de la circulation qui ont été enregistrés, représentant une explosion de 33,5 % par rapport aux statistiques de 2024. Cette réalité, qui frappe les huit régions administratives du pays, témoigne d’une insécurité routière désormais hors de contrôle.

Le coût humain de cette progression est dramatique. Le rapport officiel fait état de 528 décès, arrachant à la vie 342 hommes, 120 femmes et 66 mineurs. Au-delà des pertes en vies humaines, le bilan recense 1 590 blessés, dont 702 cas graves nécessitant des soins lourds.

Sur le plan matériel, les dégâts sont tout aussi impressionnants. Le parc automobile guinéen paie un lourd tribut avec des centaines de véhicules accidentés, mais ce sont les deux-roues qui payent le prix fort : près de 3 000 motos ont été impliquées dans des collisions plus ou moins sévères au cours de l’année. Face à cette situation, la réponse judiciaire s’organise, puisque 299 dossiers ont déjà été transmis aux tribunaux compétents pour établir les responsabilités.

Pour expliquer cette dérive, l’AGUISER pointe une combinaison de facteurs bien connus mais toujours aussi dévastateurs. L’excès de vitesse et le mépris du Code de la route arrivent en tête des causes identifiées, souvent aggravés par la consommation de produits stupéfiants et l’imprudence notoire de certains conducteurs. L’état de dégradation des infrastructures ainsi que la vétusté mécanique des véhicules contribuent également à la multiplication des drames. Une mention particulière est faite à l’indiscipline des motocyclistes, dont l’absence de casque reste un facteur aggravant lors des accidents.

Thierno Amadou Diallo