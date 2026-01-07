Élection de Mamadi Doumbouya :  N’Zérékoré réclame des emplois 

Les habitants de N’Zérékoré se tournent vers le président Mamadi Doumbouya. Après sa victoire écrasante dès le premier tour de l’élection présidentielle du 28 décembre, confirmée par la Cour suprême, ils attendent des réponses concrètes, notamment sur l’emploi des jeunes et le développement local.

Interrogés par notre correspondant, des citoyens ont salué la tranquillité du processus électoral tout en exprimant leurs attentes vis-à-vis du président Mamadi Doumbouya.

Emmanuel Kolié, conducteur de moto-taxi, a entamé ses propos en implorant la grâce divine pour le chef de l’État et la Guinée.

« Tout ce que je peux souhaiter c’est le bonheur pour la vie de notre Excellence Mamadi Doumbouya par la grâce de Dieu », a-t-il dit.

Il a ensuite exprimé ses attentes pour le bien-être de la population, en particulier de la jeunesse : « Nous, on a besoin vraiment de travail important pour la population et pour la jeunesse. Donc, que Dieu lui donne la vision pour pouvoir aider la population afin que la souffrance de cette population diminue. Nous souhaitons qu’ils nous acceptent vraiment d’envoyer des projets qui peuvent diminuer la souffrance de la population, afin que la population gagne la paix dans la nation ».

Faya Georges Tonguino se dit satisfait du déroulement du scrutin, notant que c’est la première fois que la Guinée organise une élection sans incident majeur. Toutefois, il insiste sur la priorité de l’emploi des jeunes.

« Je souhaiterais vraiment que le Président donne de l’emploi aux jeunes diplômés. Parce qu’il y a tant de jeunes qui sont diplômés en Guinée qui n’ont pas de travail. Et en plus aussi, vous constatez le marché de N’Zérékoré. À partir de la maison des jeunes jusqu’à l’hôpital régional, il n’y a pas de passage ici. Si le président pouvait faire au moins l’autoroute pour permettre aux femmes de s’éloigner un peu afin qu’il y ait la libre circulation, ce serait beaucoup plus avantageux pour la population de N’Zérékoré », a-t-il indiqué.

Moriba Gbilimou partage le même esprit et appelle à la réconciliation, à la paix et à l’arrivée de grands projets pour réduire le chômage.

« On veut qu’il y ait des projets, des sociétés, pour que nous aussi, on va travailler. On a gagné le diplôme qui sont à la maison mais on ne travaille pas pour faute d’emplois. Moi, je suis un maître électricien. Et puis que Dieu donne longue vie à notre Président », a-t-il martelé.

