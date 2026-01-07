Commune de Tombolia : plus de 2 400 naissances, 1 200 mariages et près de 1 300 transcriptions enregistrées en 2025

Dans un entretien-bilan accordé à la presse, Alseny l’Arabe Camara, chef du service de l’état civil de la commune urbaine de Tombolia, a dressé le tableau d’une année 2025 marquée à la fois par des défis majeurs et des avancées notables. Pour cette jeune commune, l’exercice écoulé aura surtout été celui de l’ancrage administratif et du renforcement du service public de proximité, sous l’impulsion des autorités de la transition.

Placées sous la tutelle des autorités compétentes, les équipes de l’état civil ont fourni un travail soutenu afin de répondre aux attentes des populations. Les chiffres de l’année 2025 en témoignent : 2 485 naissances ont été enregistrées, contre 1 240 mariages et 1 280 transcriptions. Des résultats que le chef de service attribue à une organisation interne rigoureuse.

« Nous avons travaillé sur notre service de l’état civil pour un travail efficace, un travail d’un rendement pour l’intérêt de la population. Globalement, c’est un travail encourageant via mes équipes qui travaillent en commun accord avec tous les autres services », a-t-il indiqué.

Au-delà des performances statistiques, l’année 2025 aura également été celle d’un tournant infrastructurel. Longtemps confronté à l’exiguïté de ses locaux, le service de l’état civil de Tombolia s’apprête à intégrer un bâtiment moderne, mieux adapté aux exigences administratives.

« Le président de la République, Mamadi Doumbouya, a ordonné de doter la commune de Tombolia avec un bâtiment flambant neuf. Il est à 95 % d’exécution. Donc c’est une question de jours pour l’inauguration et le transfert de toute l’administration sur le lieu », a précisé Alseny l’Arabe Camara.

Parallèlement à l’amélioration du cadre de travail, l’accessibilité des services est restée une priorité, notamment à travers la gratuité des actes d’état civil et l’organisation d’audiences foraines. Une approche de proximité qui, selon le responsable communal, a eu un impact concret sur la vie des citoyens.

« Ce qui a été même plus important, c’est le fait que le président de la République a approché les magistrats pour des audiences foraines. On a eu à travailler ici pendant des mois sur des jugements et la population est rentrée en possession de ses documents », a-t-il souligné.

Pour l’année 2026, les perspectives s’orientent vers la modernisation du service et le renforcement des compétences du personnel. Alseny l’Arabe Camara insiste sur l’importance de la formation et de la maîtrise des outils technologiques, dans le strict respect des textes en vigueur.

« Un agent qui n’est pas très bien formé, c’est un agent qui peut vraiment dérober à la loi. Cette loi doit être appliquée par tout le monde sans exception. C’est cette rigueur qui est en train de se matérialiser au niveau de l’état civil de Tombolia », a-t-il fait savoir.

À noter que, selon les autorités communales, la gratuité des extraits de naissance biométriques a été effectivement appliquée tout au long de l’année 2025.

Thierno Amadou Diallo