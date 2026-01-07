Présidentielle : « La presse a joué un rôle dans la préservation de la paix » (Yacine)

À l’occasion d’une cérémonie d’échange de vœux organisée par la Haute Autorité de la Communication (HAC), dans l’après-midi de ce mercredi 7 janvier 2026, le président de l’institution, Boubacar Yacine Diallo, a salué le rôle joué par la presse guinéenne lors du processus électoral ayant conduit à l’élection présidentielle du 28 décembre dernier.

Cette rencontre, qui a réuni plusieurs patrons de médias ainsi que des représentants des différentes associations de presse, a servi de cadre au président de la HAC pour exprimer sa reconnaissance et sa satisfaction à l’ensemble des hommes et femmes de médias. Selon lui, la réussite du scrutin, marqué par un climat apaisé, est largement tributaire du professionnalisme et du sens de responsabilité dont a fait preuve la presse nationale.

« La presse dans sa totalité a joué un rôle central dans la préservation de la paix. Je puis le confirmer pour le temps que j’étais encore journaliste, et puis haut fonctionnaire. C’est la première fois qu’une élection a été organisée sans violence. Certes, les forces de défense et de sécurité ont joué un rôle central dans la préservation de tout le processus, du début à la fin. C’est le lieu de leur marquer notre reconnaissance et toutes nos félicitations. Évidemment, cette élection n’aurait pas eu lieu si le chef de l’État, le Président de la République, ne l’avait pas voulu. Il avait, dès le début de 2025, présenté l’année comme celle des élections. Alors, je voudrais, au nom de mes collègues, vous transmettre tous nos compliments et toute notre satisfaction », a-t-il déclaré.

Revenant sur le passé électoral souvent endeuillé du pays, Boubacar Yacine Diallo met en avant la contribution déterminante des médias dans la rupture avec la spirale de la violence.

« Vous méritez une reconnaissance de la République, une reconnaissance de la Nation. Et nous pourrions tous nous réjouir, nous qui sommes dans la salle, et tous ceux qui défendent la liberté de la presse comme nous. Nous pouvons nous réjouir d’avoir contribué au maintien de la paix dans un pays qui était malheureusement cité en exemple comme un pays de violence, entaché de morts, de blessés et de dégâts matériels importants. Toutes les fois que des élections avaient été organisées, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur ampleur. Ce mérite-là, la Nation vous le reconnaît. Et je suis persuadé que les autorités l’ont mentionné. Moi-même, j’ai eu beaucoup de retours de satisfaction de leur part », a-t-il poursuivi.

Le président de la HAC a également tenu à souligner la maturité professionnelle de la presse privée, qui a su exercer librement son rôle sans dérapage durant toute la campagne électorale.

« La presse privée, qu’elle soit audiovisuelle, qu’elle soit écrite, qu’elle soit en ligne, vous avez fait un travail remarquable. Durant toute la campagne, la preuve en est qu’aucun d’entre vous n’a été convoqué à la HAC. Pendant toute la campagne, vous avez eu toute la liberté de couvrir les activités, en vertu de la décision qui avait été publiée », a-t-il fait remarquer.

Poursuivant son intervention, le président de la HAC a exhorté la presse guinéenne à maintenir cette dynamique lors des prochaines échéances électorales, tout en respectant les principes d’éthique et de déontologie qui régissent la profession.

« Une presse libre, c’est celle qui dénonce, mais c’est aussi celle qui reconnaît les bienfaits(…) Mes collègues du réseau africain des instances de régulation, m’ont chargé de vous transmettre leurs félicitations. Et de vous dire qu’ils ont été impressionnés par la synergie des radios qui a été organisée par l’union des radios et télévision libre de Guinée. Ils m’ont dit également que l’expérience de la Guinée en matière de délivrance de carte de presse mérite d’être démultiplié dans les pays africains. Nous pouvons nous féliciter d’être le meilleur exemple en matière de synergie », a-t-il souligné.

Aminata Camara