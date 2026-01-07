ledjely
Investiture de Doumbouya : le stade de Nongo en pleine métamorphose

Par LEDJELY.COM

C’est désormais officiel : l’investiture du président Mamadi Doumbouya, élu lors du scrutin du 28 décembre 2025, aura lieu le samedi 17 janvier 2026, au stade Général Lansana Conté de Nongo, dans la commune de Lambanyi. Sur le terrain, les préparatifs battent leur plein.

Le chantier de rénovation du stade, qui avançait jusqu’ici au rythme d’un pas de caméléon a soudain pris l’allure d’une fusée. De l’extérieur, les murs fraîchement repeints étincellent sous le soleil, tandis que les ouvriers s’affairent à étaler des gravillons sur la cour, donnant au site une allure presque solennelle. Des affiches du stade décorent la clôture en tôle et des lumières aux couleurs rouge-jaune-vert illuminent presque chaque recoin, annonçant la fête à venir.

À l’intérieur, l’ambiance est tout aussi intense. Drapeaux multicolores flottent au vent, parkings bétonnés accueillent les véhicules officiels, et plusieurs camions stationnés à proximité laissent deviner l’installation des scènes et tribunes temporaires. Partout, les travailleurs se relaient, soucieux que chaque détail soit parfait pour le grand jour.

Dans quelques jours, le stade de Nongo ne sera plus seulement un terrain de jeu : il deviendra le témoin d’un tournant historique, là où la Guinée écrira une nouvelle page de son destin.

Au vu de ces travaux d’envergure, tout semble laisser espérer que cet édifice sera de nouveau mis en service après plusieurs mois d’attente et d’espoir, prêt à accueillir non seulement des événements historiques, mais aussi les match du Syli national de Guinée à domicile.

Siby

