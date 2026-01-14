Investiture de Doumbouya : dix chefs d’État attendus à Conakry (DCI)

À trois jours de la prestation de serment du président élu, le Mamadi Doumbouya, l’effervescence gagne Conakry. Ce mercredi, lors d’une séance d’information tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication (HAC), les autorités ont levé le voile sur l’ampleur de l’événement qui marquera l’avènement de la Cinquième République.

La cérémonie, prévue ce samedi 17 janvier au stade Général Lansana Conté de Nongo, s’annonce comme l’un des plus grands rendez-vous diplomatiques de l’histoire récente de la Guinée. Selon les responsables de la communication de la Présidence et de la HAC, dix chefs d’État africains et étrangers sont officiellement attendus pour honorer l’invitation du président élu. Pas moins de 35 000 spectateurs sont également espérés dans l’enceinte du stade pour assister à ce moment solennel.

Outre les chefs d’État, de nombreuses délégations internationales ainsi que des représentants d’institutions partenaires feront le déplacement. Leur présence vise notamment à coordonner les dispositifs logistiques et médiatiques avec les organes de presse accrédités pour la couverture de l’événement.

Cette investiture vient parachever le processus électoral entamé le 28 décembre 2025. Mamadi Doumbouya a été élu dès le premier tour avec 86,72 % des suffrages, selon les résultats définitifs validés par la Cour suprême. Avec un taux de participation de 82,87 %, le nouveau chef de l’État s’apprête à entamer un mandat de sept ans.

Thierno Amadou Diallo