ledjely
Accueil » Investiture de Doumbouya : dix chefs d’État attendus à Conakry (DCI)
ActualitésGuinéePolitique

Investiture de Doumbouya : dix chefs d’État attendus à Conakry (DCI)

Par LEDJELY.COM

À trois jours de la prestation de serment du président élu, le Mamadi Doumbouya, l’effervescence gagne Conakry. Ce mercredi, lors d’une séance d’information tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication (HAC), les autorités ont levé le voile sur l’ampleur de l’événement qui marquera l’avènement de la Cinquième République.

La cérémonie, prévue ce samedi 17 janvier au stade Général Lansana Conté de Nongo, s’annonce comme l’un des plus grands rendez-vous diplomatiques de l’histoire récente de la Guinée. Selon les responsables de la communication de la Présidence et de la HAC, dix chefs d’État africains et étrangers sont officiellement attendus pour honorer l’invitation du président élu. Pas moins de 35 000 spectateurs sont également espérés dans l’enceinte du stade pour assister à ce moment solennel.

Outre les chefs d’État, de nombreuses délégations internationales ainsi que des représentants d’institutions partenaires feront le déplacement. Leur présence vise notamment à coordonner les dispositifs logistiques et médiatiques avec les organes de presse accrédités pour la couverture de l’événement.

Cette investiture vient parachever le processus électoral entamé le 28 décembre 2025.  Mamadi Doumbouya a été élu dès le premier tour avec 86,72 % des suffrages, selon les résultats définitifs validés par la Cour suprême. Avec un taux de participation de 82,87 %, le nouveau chef de l’État s’apprête à entamer un mandat de sept ans.

Thierno Amadou Diallo

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Guinée : la logistique électorale coûte plus de 20 à 30 milliards GNF à chaque élection (DGE)

LEDJELY.COM

CAN 2025 : des demi-finales ouvertes et indécises

LEDJELY.COM

Décès de Claude Pivi : la restitution du corps finalement reportée à mercredi

LEDJELY.COM

Accusé de détournement, l’ex-ministre Ibrahima Kourouma répond : « Je ne me reproche rien »

LEDJELY.COM

Morgue d’Ignace Deen : la famille de Claude Pivi toujours suspendue à la restitution du corps

LEDJELY.COM

CAN : le faux marabout de la victoire malienne rattrapé par la défaite et la justice

LEDJELY.COM
Chargement....