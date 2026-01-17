ledjely
Football africain : Motsepe supprime le CHAN

Par LEDJELY.COM

C’est la fin d’une époque pour le football africain. Le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), compétition créée en 2009 pour les joueurs locaux, a été officiellement supprimé. Ce samedi 17 janvier à Rabat, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), a annoncé la disparition du tournoi, qualifié de « spectaculaire gouffre financier ».

« Notre travail consiste à prendre des décisions qui sont dans l’intérêt du football africain comme la CAN tous les quatre ans […] Le CHAN est un spectacle qui nous fait perdre de l’argent donc avec la Ligue des nations africaines chaque année, il n’y aura plus besoin du CHAN », a expliqué le dirigeant sud-africain lors de la conférence de presse.

Le CHAN aura donc connu huit éditions, jusqu’à sa dernière prévue cet été en Afrique de l’Est (Kenya-Tanzanie-Ouganda). « Dès mon entrée en fonction, on m’a ordonné de supprimer le CHAN. Nous y avons alloué des ressources à la demande de certains pays qui affirmaient en bénéficier. Je puis vous l’assurer aujourd’hui, le CHAN n’existe plus », a ajouté Motsepe, mettant un terme à une compétition chère à l’ancien président Issa Hayatou (1946-2024).

Pour le remplacer, la CAF lance la Ligue des Nations africaines, inspirée du modèle européen. « Elle le remplacera largement. Nous allons restructurer nos compétitions, a précisé Motsepe. L’Europe n’impose pas son calendrier. Il faut également mettre fin à cette idée absurde que certains peuples sont les ennemis de d’autres. Nous allons nouer des relations mutuellement avantageuses avec l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord et le reste du monde », a-t-il indiqué.

Siby

