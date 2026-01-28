CRIEF : l’ex-ministre Oyé Guilavogui absent, son procès reporté

Appelé à comparaître ce mercredi 28 janvier 2026, l’ex-ministre de l’Environnement, Oyé Guilavogui, a brillé par son absence, tout comme son avocat, devant la Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Le procès a néanmoins été renvoyé au 2 février prochain. Ce report n’est pas lié à l’absence de l’accusé ou de son conseil, mais au décès d’un proche de l’un des conseillers membres de la Chambre de jugement.

Si l’audience avait eu lieu, le rapport de l’Inspection générale d’État sur la gestion de M. Guilavogui à la tête des ministères des Télécommunications et de l’Environnement aurait été examiné et discuté entre les parties ce mercredi.

Absent du pays depuis novembre 2023, Oyé Guilavogui est poursuivi devant la CRIEF par l’État guinéen, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, pour des faits présumés de détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux, portant sur plusieurs milliards de francs guinéens et en devises étrangères.

Les montants en cause concernent notamment :

50 millions de dollars pour la relance et l’extension de la Société nationale de téléphonie (SOTELGUI) ;

300 millions de dollars pour le projet Backbone ;

94 milliards de francs guinéens au titre de l’exercice budgétaire 2020 ;

17 milliards de francs guinéens au titre de l’exercice budgétaire 2021 ;

10 milliards de francs guinéens destinés au projet de reboisement.

Balla Yombouno