Guinée : la CEDEAO lève toutes les sanctions et acte le retour à l’ordre constitutionnel

Après quatre années de transition politique, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tourne officiellement la page de la crise guinéenne. Réunie en Conférence des chefs d’État et de gouvernement, l’organisation sous-régionale a salué le bon déroulement du processus électoral, levé toutes les sanctions encore en vigueur et réintégré pleinement la Guinée dans ses instances décisionnelles.

La Guinée retrouve sa place au sein de la CEDEAO. Dans un communiqué sanctionnant les travaux de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, l’organisation ouest-africaine a officiellement reconnu le rétablissement de l’ordre constitutionnel dans le pays, consécutif à la transition ouverte après le changement de régime intervenu en septembre 2021.

Rappelant les différents protocoles communautaires relatifs aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, ainsi que les décisions prises lors de ses précédentes sessions extraordinaires et ordinaires, la CEDEAO a pris acte de l’aboutissement du processus de transition guinéen, fondé sur une feuille de route de 24 mois adoptée en décembre 2022.

La Conférence a notamment salué « l’engagement et la détermination des autorités de transition » à respecter le chronogramme convenu, matérialisés par l’organisation du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025 et de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Deux scrutins jugés crédibles et transparents par les missions d’observation de la CEDEAO, de l’Union africaine et d’autres partenaires indépendants.

Se félicitant du caractère pacifique de l’élection présidentielle et de l’investiture, le 17 janvier 2026, d’un président démocratiquement élu, l’institution sous-régionale a adressé ses félicitations au peuple guinéen ainsi qu’au président Mamadi Doumbouya, encouragé à poursuivre des politiques favorisant la cohésion sociale, l’unité nationale et une prospérité inclusive.

Dans la foulée, la CEDEAO a décidé de lever, avec effet immédiat, toutes les sanctions résiduelles imposées à la Guinée et aux acteurs impliqués dans le processus de transition. Le pays est également réintégré dans l’ensemble des organes décisionnels de la Communauté et dans les activités d’intégration régionale.

Toutefois, l’organisation régionale appelle les autorités guinéennes à capitaliser sur ce retour à la normalité constitutionnelle pour intensifier le dialogue national, en vue d’élections législatives inclusives et consensuelles. Elle exhorte également le gouvernement à renforcer les efforts en faveur de la démocratie, de la bonne gouvernance, de l’État de droit ainsi que du développement économique et social.

Ledjely.com