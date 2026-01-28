Médias : la HAC lance un recensement des organes de presse en Guinée

La Haute Autorité de la Communication (HAC) annonce le lancement d’un recensement national des médias, visant radios, télévisions et presses en ligne. Cette opération se déroulera en deux phases, d’abord dans les régions puis à Conakry, et vise à renforcer la régulation du secteur médiatique en Guinée.

L’opération se déroulera en deux phases. La première, programmée du 1er au 28 février 2026, portera sur les médias établis dans les régions de Kindia, Boké, Labé, Mamou, Faranah, Kankan et N’Zérékoré. Durant cette période, les responsables des organes de presse sont invités à fournir aux équipes de la HAC l’ensemble des documents justifiant leur existence légale.

La zone spéciale de Conakry fera l’objet d’une seconde phase, dont les modalités seront précisées ultérieurement par communiqué. Soucieuse de la réussite de cette mission de régulation, la HAC appelle les acteurs du secteur médiatique à faire preuve de disponibilité et de sens des responsabilités afin de faciliter ce recensement.

Thierno Amadou Diallo