Médias fermés en Guinée : l’UE appelle à des gestes d’ouverture

Fermés depuis le 22 mai 2024, Espace FM, Fim FM et Djoma FM restent toujours hors antenne, sans perspective claire de réouverture. Interpellé sur cette situation, l’ambassadeur de l’Union européenne en Guinée, Xavier Sticker, a insisté sur la nécessité d’une ouverture des autorités, condition essentielle selon lui à la réconciliation nationale et au respect des engagements internationaux du pays.

Près de 2 ans, trois des principaux médias privés guinéens – Espace FM, Fim FM et Djoma FM – sont réduits au silence. Une fermeture qui continue de susciter de vives inquiétudes au sein de la profession journalistique et parmi les défenseurs de la liberté de la presse.

S’exprimant sur cette situation, l’ambassadeur de l’Union européenne en Guinée, Xavier Sticker, a souligné l’importance cruciale de la liberté de la presse dans tout processus de réconciliation nationale. Pour le diplomate européen, les médias jouent un rôle central dans l’apaisement du climat social, la circulation de l’information et le renforcement de la confiance entre les citoyens et les institutions.

« Pour ce qui est de l’action de l’Union européenne, nous avons différents partenariats qui sont aussi des partenariats avec la société civile. Mais je crois que ce qui est important pour la presse, c’est surtout que nous verrons, dans la période qui s’ouvrira, comment se traduiront les gestes d’ouverture qui sont exprimés par les autorités, et la manière dont des actions dans le domaine de la presse pourront aussi contribuer à la réconciliation nationale. En tout cas, nos attentes sont là aussi, et ça fait partie des engagements de la Guinée », a-t-il déclaré.

Abordant la question des droits de la presse et de la sécurité des journalistes, Xavier Sticker a rappelé la nécessité de garantir aux professionnels des médias des conditions d’exercice libres et sécurisées, à l’abri de toute forme de menace, aussi bien pour eux que pour leurs proches. Il a également évoqué les partenariats existants entre l’Union européenne et la société civile, qui incluent le soutien aux valeurs démocratiques et aux libertés fondamentales.

Le chef de la délégation européenne a, par ailleurs, replacé la situation dans un cadre plus large, celui des engagements internationaux de la Guinée. Selon lui, le retour à l’ordre constitutionnel implique une responsabilité accrue de l’État guinéen vis-à-vis des conventions et pactes internationaux qu’il a ratifiés, notamment ceux relatifs aux droits civils et politiques, aux droits économiques et sociaux, aux droits de l’enfant ou encore à la lutte contre les disparitions forcées.

« En approuvant une constitution, en faisant entrer en vigueur une constitution qui est celle de la Guinée, en revenant avec un exécutif qui est celui qui est prévu par la constitution, la Guinée est comptable de sa signature internationale. Nous aspirons, l’Union européenne, mais je crois aussi la Guinée, à des relations internationales qui sont fondées sur le droit et sur les engagements qui sont pris…Et une Guinée, revenue pour ce qui est de son exécutif à l’ordre constitutionnel, est comptable de ses engagements », a-t-il insisté. « Et c’est dans ce cadre-là que l’Union européenne, en tant qu’elle et ses États membres, sont parties à ces accords et elle aussi liée par ces accords, appelle à ce qu’ils soient pleinement mis en œuvre », a-t-il soutenu.

Siby